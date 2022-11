Harry e Meghan arriva il divorzio? Ecco perché c’entra il Re Carlo III

Arriva una notizia incredibile sugli ex Duchi di Sussex, i due sarebbero intenzionati a divorziare.

Harry e Meghan sono indubbiamente tra le coppie più chiacchierata di tutto il mondo. La loro storia fin dall’inizio è stata sotto i riflettori e ha scatenato commenti e discussioni sia a corte che tra la gente. Diverse volte si è parlato di divorzio per vari motivi, dal trasferimento da Londra all’America voluto da lei, il cosiddetto “Megxit”, alle varie discussioni avute con Re Carlo III e l’intervista con Oprah ricca di rivelazioni inedite.

Nonostante le notizie che volevano la coppia separata, Harry e Meghan hanno sempre dimostrato di essere uniti più che mai contro tutto e tutti. La coppia si è mostrata in varie occasioni vicina e felice. Tuttavia arriva una nuova rivelazione che vede i due in procinto di divorziare.

Harry e Meghan a un passo dal divorzio

Arriva da Londra una notizia davvero incredibile, pare che Harry e Meghan stiano divorziando. Le fonti sembrano solide questa volta, tanto è vero che milioni di fan della coppia sono rimasti gelati e senza parole di fronte a questa triste notizia. Sin da subito la loro storia è stata oggetto di accuse e litigi.

L’ex Duchessa è stata attaccata su vari fronti quanto era a palazzo, dal suo atteggiamento da diva alle varie richieste esagerate per il matrimonio, ai dissapori con la cognata Kate e poi l’insofferenza della Markle all’interno della famiglia reale. Poi l’ex attrice ha partorito il primogenito e poco dopo lei e Harry hanno annunciato che avrebbero lasciato la famiglia reale per andare in America.

Una volta trasferiti le discussioni e le speculazioni non sono finite. Infatti immediatamente si è parlato di litigi per via di soldi e guardie del corpo. Poi è arrivata l’intervista a Oprah con rivelazioni pesanti sulla famiglia reale, addirittura si è parlato di razzismo.

Nonostante tutte queste difficoltà Harry e Meghan sono rimasti insieme e uniti contro le accuse e le avversità. Oggi però che la Regina non c’è più, pare che Re Carlo III stia lavorando incessantemente per spingere il figlio a divorziare dalla Markle. Inoltre un tabloid avrebbe messo in giro la notizia che Harry abbia tradito la moglie con una top model di cui non è noto il nome. Ma pare ci siano dei messaggi inequivocabili. Meghan sarebbe dunque furiosa e pronta al divorzio.

Re Carlo III approfitterebbe quindi della situazione per spingere il figlio al divorzio. Il suo piano per ristabilire poi l’onore di Harry riguardo alla turbolenta uscita dalla famiglia reale, sarebbe di attribuire tutta la colpa della Megxit alla Markle. Curioso che questi fatti vengano a galla proprio a distanza di pochi due mesi dall’uscita del libro autobiografico di Harry, che arriverà nelle librerei il 10 gennaio 2023. Forse Re Carlo III teme nuove rivelazioni che potrebbero minare la credibilità della famiglia.