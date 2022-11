Lavatrice, come abbassare la bolletta. Questi sono gli orari giusti per utilizzare questo elettrodomestico e risparmiare.

La lavatrice è senza dubbio tra gli elettrodomestici più amati e più usati e in particolar modo per le famiglie numerose, che ne fanno uso più volte alla settimana, con un notevole consumo in bolletta.

Nella situazione attuale però, con i rincari in bolletta, continuare ad usare la lavatrice come prima diventa quasi una spesa insostenibile, e diventa d’obbligo allora cercare di risparmiare con qualsiasi trucchetto.

Ci sono, infatti, dei piccoli e validi trucchi per poter risparmiare un po’ e mettendoli in pratica con regolarità, noteremo sicuramente la differenza in bolletta. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Lavatrice, quando utilizzarla

Non tutti sanno che esistono delle fasce orarie in cui il prezzo del KWh è più alto, mentre altre in cui questo si abbassa notevolmente. Conoscere queste fasce orarie diventa quindi indispensabile per riuscire a risparmiare, e non solo per l’uso della lavatrice, ma per tutti gli elettrodomestici.

L’orario considerato più costoso è quello che va dalle 8 alle 19, una fascia oraria piuttosto lunga, in cui solitamente si fa un uso più frequente degli elettrodomestici. Proprio per questo, se non vogliamo vedere la nostra bolletta lievitare, dovremmo imparare ad evitare questo orario.

Se la tua tariffa è bioraria, il momento migliore per utilizzare la lavatrice è quello che va dalle 19 alle 7, oppure nel weekend, quando viene applicata la stessa tariffa.

Al di là poi delle fasce orarie migliori, ci sono altri consigli proprio sul lavaggio, da applicare con costanza se vogliamo avere un notevole risparmio in bolletta.

Impariamo, ad esempio, ad usare lavaggi a temperature più basse, come 30°, a meno che non si tratti di biancheria particolarmente sporca che richiede temperature più alte. Scaldare l’acqua, infatti, richiede un consumo addirittura del 75% in più.

Cerchiamo poi di utilizzare questo elettrodomestico solo a pieno carico, evitando di lavare solo qualche capo, in questo modo non solo avremo un risparmio energetico, ma anche di acqua e saponi. L’ultimo consiglio? Sfruttiamo la modalità “eco” della nostra lavatrice (se presente), un programma che permette di avere un risparmio energetico addirittura del 45%.