Cioccolato contaminato dagli insetti, ecco i prodotti ritirati, lotti, rischi e conseguenze varie

Cioccolato contaminato da insetti, i famosi cioccolatini ritirati dal commercio, la nota azienda chiede scusa.

Con l’avvicinarsi dell’inverno e le giornate d’autunno che iniziano ad accorciarsi, l’alimentazione cambia e si torna ad avere più voglia di mangiare cioccolatini, manca poco più di un mese a Natale ma nei negozi già si respira quell’atmosfera di festa e gli scaffali dei supermercati sono inondati di dolciumi e cioccolatini natalizi.

I gianduiotti e i cremini della Pernigotti per alcuni sono un classico tuttavia sono stati ritirati alcuni lotti perché purtroppo erano stati contaminati da alcuni insetti.

Cioccolato contaminato da insetti tutto quello che c’è da sapere, lotti, rischi e conseguenze varie

È accaduto qualche giorno fa la in vari rivenditori della Pernigotti di Novi ligure ad Alessandria, è stato predisposto il ritiro dal commercio di determinati lotti di gianduiotti e di cremini per la possibile presenza di insetti come ad esempio le larve, le tipiche farfalline della farina.I lotti interessati erano due questi sono quelli che sono stati riportati dai responsabili, scadenze L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24; nel secondo quelli 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24.

Rendersi conto di tale contaminazione c’è voluto però del tempo e sono trascorsi dei giorni nei quali varie persone potrebbero aver comprato alcuni prodotti dei lotti interessati, tuttavia bisogna andare nel panico, chi li avessi acquistati prima che venissero ritirati può semplicemente controllare la confezione e verificarne il lotto, chiunque si accorgesse di aver acquistato i lotti interessati, è invitato a non consumare le praline e a riportare il prodotto al punto d’acquisto. Per fortuna questi incidenti capitano di rado, tuttavia quando si parla di prodotti alimentari è facile che possano verificarsi delle contaminazioni.

L’importante è verificare sempre il prodotto prima di consumarlo e bisogna assolutamente evitare di ingerire un prodotto contaminato anche se si crede di averlo “ripulito”, una volta mangiato infatti potrebbero verificarsi vari disturbi, come problemi intestinali, nausea e nei casi più gravi anche salmonella bisogna fare dunque parecchia attenzione anche se le contaminazioni alimentari capitano raramente.