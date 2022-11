Grande Fratello: ecco chi sarà il vincitore! Notizia confermata

È trapelata una notizia riguardo al Grande Fratello Vip che lascia tutti senza parole. Si tratta di uno dei concorrenti è incredibile.

All’interno della casa del “Grande Fratello Vip” sono giornate frenetiche, il reality condotto da Alfonso Signorini è stato ravvivato dai recenti ingressi di Luciano Punzo, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello, Micol Incorvaia e anche Oriana Marzoli. Proprio queste ultime hanno già avuto uno scontro con Antonella Fiordelisi a causa di Edoardo.

Pare che Micol Incorvaia abbia avuto in passato una storia con Edoardo, con il quale la Fiordelisi ha un flirt. Insomma le dinamiche si fanno sempre più scoppiettanti nella casa e intanto esce fuori una notizia davvero sconvolgente.

Trapela una notizia sorprendente sul GF Vip

“Il Grande Fratello Vip” cambia programmazione, a partire dal 14 novembre il programma di Alfonso Signorini andrà in onda solamente il lunedì e non più anche il giovedì. La programmazione rimarrà questa per tutto il mese di novembre e anche per la maggior parte di dicembre.

Il motivo di questo cambiamento non sarebbero gli ascolti, che qualcuno ha insinuato essere bassi, ma è che a breve inizieranno i Mondiali di calcio in Qatar e Mediaset ha deciso di evitare una concorrenza che potrebbe rivelarsi pericolosa per uno dei programmi di punta.

Inoltre Sonia Bruganelli che è l’opinionista del programma insieme ad Orietta Berti, lascerà il GF Vip per trascorrere le vacanze natalizie con la sua famiglia e il marito Paolo Bonolis. Si comincia quindi a pensare chi la sostituirà, l’anno scorso lo ha fatto Laura Freddi e quest’anno chi sarà? Potrebbe tornare Adriana Volpe, ma ci sono anche altri nomi in ballo tra cui Soleil Sorge e Giulia Salemi, entrambe già impiegate nei programmi social del GF Vip.

Ma recentemente la notizia che ha suscitato più clamore sul programma di canale 5 è il possibile nome del vincitore che sarebbe già trapelato. Anche se manca ancora molto alla fine del “Grande Fratello Vip”, per molti spettatori la vincitrice potrebbe essere Nikita Pelizon.

La vip è stata decretata già per tre volte dal pubblico come immune all’eliminazione e questo la direbbe lunga. Tuttavia c’è anche un altro candidato che sarebbe Edoardo Tavassi. Altre previsioni riguardano Luca Salatini, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini.