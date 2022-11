Vitamina C altro che arance, devi avere questo ortaggio!

Per fare il pieno di vitamina C scegli questo ortaggio, sarà un alleato vincente.

Con l’avvento dell’inverno bisogna alzare le proprie difese immunitarie e la vitamina C è ciò di cui si ha bisogno. La cosa migliore per prevenire molti problemi sarebbe fare uno stile di vita sano scegliendo anche prodotti di qualità. La cosa migliore sarebbe mangiare frutta e verdura autoprodotta.

Non tutti hanno però la fortuna di avere un giardino, in molti però hanno un balcone in cui potrebbero osare a piantare un ortaggio miracoloso per questo periodo.

Scopri l’ortaggio con cui potrai fare il pieno di vitamina C

Chi ha la fortuna di avere un balcone e si volesse cimentare nel coltivare qualcosa lo potrebbe fare anche d’inverno, inoltre scegliendo varietà tardive si può seminare qualcosa anche in questo periodo dell’anno infatti non sarà difficile coltivare ad esempio fagioli, piselli e ceci ma anche le fave che sono tra le piante più resistenti al freddo in grado di sopravvivere anche a -6 gradi. Ci sono poi gli ortaggi che crescono bene anche in vaso come aglio e cipolla o il cavolfiore, a novembre in particolare si possono coltivare con facilità diverse varietà di insalata. Tra le varie verdure e ortaggi ce n’è uno in particolare che si potrebbe ancora coltivare e che contiene una quantità non indifferente di vitamina C.

Quando si pensa a questa vitamina si fa riferimento subito alle arance e agli agrumi in generale, sicuramente anche un bicchiere d’acqua e limone viene solitamente consigliato al mattino. Ma bisogna sapere che la rucola non è da meno, infatti è una verdura molto semplice da coltivare sul balcone e rappresenta una delle migliori fonti di vitamina C, e può ancora essere seminata, infatti anche a novembre è possibile coltivarla, è davvero sorprendente venire a scoprire come una porzione di rucola fornisca ben 800 mg. di vitamina C, e che un’arancia media ne contenga circa 70. Oltre alla vitamina C la rucola possiede delle interessanti proprietà antiossidanti e contribuisce ad alzare le difese immunitarie, favorisce la salute di denti e gengive, facilita l’assorbimento di ferro e la produzione di piastrine.

Si può tranquillamente acquistare in diversi punti vendita ma chi volesse provare a coltivare una piantina di rucola, non dovrebbe trovare grande difficoltà, infatti si tratta di una pianta resistente e poco esigente, può essere piantata anche in un vaso e si adatta ad ogni ambiente, la sua temperatura ideale va dai 15 ai 20° ma riesce a sopravvivere anche fino a 5°, se la temperatura dovesse scendere sotto lo zero o arrivare anche al limite come ad 1 o 2°, il consiglio è quello di proteggere la pianta con dei teli o con una serretta, per quel che riguarda il vaso è consigliabile sceglierne uno non troppo piccolo in modo da lasciare spazio fra i semi, se germogli dovessero essere troppo attaccati l’uno all’altro, l’irrigazione risulterebbe difficoltosa, un altro consiglio è quello di annaffiare frequentemente la pianta ma con poca acqua alla volta, per il resto la rucola non ha particolari esigenze.