Angela Celentano è viva: la madre la riconosce da una foto

Sono passati ventisette anni dalla scomparsa di Angela Celentano. Dopo tanto tempo, tuttavia, potremmo finalmente essere arrivati ad una svolta.

Angela Celentano era molto piccola quando scomparve dal monte Faito durante una gita con i genitori. Era il lontano 1996.

La pista sudamericana riaccende le speranze di ritrovare Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996 sul Monte Faito. “Questa è mia figlia“- questo le parole pronunciate da Maria, la madre di Angela Celentano, dopo aver visto le foto della ragazza sudamericana su cui si nutrono le speranze di ritrovare in vita quella bambina scomparsa sul Monte Faito ormai 27 anni fa, il 10 agosto del 1996. Saranno adesso gli esami del Dna e le comparazioni tra quello della ragazza e della famiglia di Angela a stabilire se la pista sudamericana sia fondata o sia solo l’ennesimo buco nell’acqua. È stato l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano a rivelare i nuovi possibili sviluppi sulla pista sudamericana. L’avvocato è riuscito a procurarsi foto della ragazza in Sudamerica – che fa la modella – e le ha mostrare a Catello e Maria, i genitori di Angela: proprio la madre avrebbe notato l’incredibile somiglianza tra la bimba scomparsa sul monte Faito ventisette anni fa e la modella che vive ora in Sudamerica. Stessa cosa per una delle sorelle di Angela, che in quella ragazza avrebbe rivisto alcuni dei suoi tratti.

La pista sudamericana

La speranza sulla pista sudamericana – ha spiegato l’avvocato Ferrandino – è dettata anche dal fatto che il padre della modella avrebbe avuto rapporti con la Campania e anche con l’area di Vico Equense, dove la famiglia di Angela vive. “La storia di questa ragazza, la storia di questa famiglia, il fatto che il papà adottivo abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante Vico Equense, è un elemento per noi molto importante” – ha concluso il legale. Ancora una volta la famiglia Celentano spera di poter riabbracciare la loro bambina di cui non hanno più notizia da ventisette anni: da quasi tre decenni. Del resto i genitori di Baby Holly hanno ritrovato la figlia dopo 41 anni. C’è da pensare che, tuttavia, se anche quella giovane donna fosse davvero Angela Celentano con ogni probabilità oggi non riconoscerebbe nemmeno i suoi veri genitori e forse non parlerà nemmeno più l’italiano essendo cresciuta in Sudamerica con un’altra famiglia.