Lecco, convive con la madre invalida: li trovano entrambi morti in casa

Tragedia in provincia di Lecco. Madre e figlio sono stati trovati entrambi senza vita nella loro abitazione.

È mistero su cosa sia accaduto alle due vittime. I due sono stati trovati morti nella loro abitazione di Valgreghentino, piccolo centro collinare della provincia di Lecco.

Erano entrambi senza vita quando i soccorsi sono arrivati nell’abitazione di via Carlo Sala, a Valgreghentino, piccolo comune in provincia di Lecco. Stando ai primi riscontri non si tratterebbe né di un duplice omicidio né di un omicidio suicidio. Non sono stati infatti trovati segni visibili di violenza su nessuno dei due corpi. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico collegato al montascale, che la donna – costretta alla sedia a rotelle – doveva necessariamente utilizzare.

Come sono morti la madre e il figlio

L’anziana e il figlio convivevano. Nessun margine d’intervento per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto mentre il figlio di 54 anni stava cercando di aiutare l'anziana madre, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito della donna quando si è reso conto dell'accaduto. Sul luogo della tragedia è intervenuto, oltre al sostituto procuratore Simona Galluzzo, il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo. Si ipotizza che alll'origine dell'accaduto ci sia stato un malfunzionamento del montascale. Il figlio, nel tentativo di salvare la madre, sarebbe a sua volta caduto dalle scale ed entrambi sarebbero morti.