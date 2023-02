Roma, tragedia sulla Tiberina: il bilancio è pesantissimo

Tragedia sulla via Tiberina, a nord di Roma. Il bilancio questa volta è stato davvero pesantissimo e qualcuno non tornarà più a casa.

L’ennesimo sinistro stradale che si porta via delle vite. Questa volta è accaduto nella Capitale, in via Tiberina. Alcune automobili si sono scontrate.

Intorno alle 14.30 alcune automobili si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Tiberina. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 7, vicino alla zona di Riano, comune a Nord Est di Roma che dista dalla Capitale poco meno di 40 chilometri. In seguito all’incidente sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori del 118 , sono arrivati i Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate, nello specifico, le due squadre di pompieri 9A e 5A.

Il bilancio è stato tremendo. L’impatto tra i veicoli è stato violentissimo tanto che lo scontro si è rivelato fatale per una delle persone che stava viaggiando a bordo di una delle automobili interessate dal sinistro. Uno dei conducenti è morto sul colpo. Oltre a lui, sono rimaste coinvolte altre tre persone, che hanno riportato ferite a seguito dello schianto. I tre feriti sono stati affidati alle cure degli operatori sanitari del 118.

Da chiarire la dinamica del sinistro

Fra i soccorsi anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di routine: sono loro che dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e verificare le eventuali responsabilità per quanto avvenuto.

Per diverse ore la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni. Come comunicato dal servizio di Astral Infomobilità sul proprio canale Twitter, per permettere agli agenti di eseguire i rilievi del caso è stato necessario chiudere la strada al chilometro 7.5000, all’altezza di via Pian Dell’Olmo: la circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni. Gli incidenti mortali sono purtroppo all’ordine del giorno sia sulle nostre strade – spesso poco sicure, poco illuminate e con segnaletica poco chiara- sia sulle nostre autostrade. Di recente una tragedia è stata scampata per un pelo grazie ad un “camionista eroe”. L’uomo, Giovanni Gaito, di 40 anni, grazie alla sua prontezza di riflessi, ha evitato una strage sull’autostrada A1, nei pressi di Frosinone. Purtroppo nessuno è riuscito a salvare lui che è deceduto lasciando due figlie oltre a tantissimi amici e colleghi affezionati.