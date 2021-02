Alda D’Eusanio nella sua breve permanenza in casa ha creato davvero molto scompiglio. Dopo l’espulsione sta per arrivare una querela

Continua a far parlare di se Alda D’Eusanio, nonostante sia stata eliminata dalla casa del GFVip. La conduttrice televisiva è stata mandata nel reality per agitare un pò le acque e possiamo dire che ci è riuscita benissimo. Se dopo la prima gaffe fatta la scorsa settimana, il pubblico ha deciso di darle una seconda possibilità questa volta è stato proprio la redazione a squalificarla ad effetto immediato. Alda non è passata ne per lo studio e tanto meno ha parlato con Alfonso Signorini. La D’Eusanio ha dovuto abbandonare subito il gioco, andando prima in confessionale e poi fuori dalla Casa di Cinecittà.

Alda D’Eusanio, dopo la squalifica dal GFVip nuovi guai

Purtroppo, Alda D’Eusanio, nonostante sa molto bene come funziona la televisione, si è lasciata andare più volte a frasi infelici. Come detto in precedenza il pubblico la scorsa settimana attraverso un televoto lampo le ha voluto concedere una seconda possibilità ma le parole su Laura Pausini non potevano davvero passare inosservate.

Ad intervenire, in maniera tempestosa lo stesso GFVip con un’espulsione diretta. Inoltre, anche la cantante ha deciso di agire legalmente dopo aver ascoltato le gravissime e pesanti insinuazioni sul marito. Ma a quanto pare, i problemi per Alda D’Eusanio non sono finiti qui perchè ad intervenire contro di lei è stato Adriano Aragozzini, il giornalista accusato da lei per aver boicottato Mia Martini.

Adriano Aragozzini querela la D’Eusanio

Il noto giornalista ha scritto una lunga lettera a Dagospia e ha spiegato che le accuse fatte da Alda D’Eusanio non hanno nessuna fondamenta. Anzi, Adriano ha voluto precisare che con Mia Martini ha fatto il possibile per farla riemergere e le è stata sempre accanto. Addirittura l’ha presa a Sanremo nel 1989, ha scritto.

Rispetto a tutti gli altri lui è stato l’unico che non l’ha mai abbandonata e su 5 anni in cui si è occupato del festival Mia Martini ne ha partecipati tre. Inoltre, ha anche sottolineato in che rapporti erano i due, e sono sempre stati grandi amici. Motivo per cui oggi ha deciso di querelare Alda D’Eusanio. “Sono stato calunniato ed offeso e questa mattina i miei legali hanno presentato denuncia querela ad Alda D’Eusanio che dovrà rispondere penalmente e civilmente”, ha concluso.