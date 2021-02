Ancora urla fuori alla casa del Grande Fratello Vip e questa volta a sfavore di Pierpaolo Pretelli per aver dimenticato un evento “importante”

Nella giornata di oggi, vari fan si sono precipitati fuori alla casa del Grande Fratello Vip facendo il tifo per i propri beniamini. Nelle ultime settimane, molti infatti si sono appostati all’esterno della Casa lanciando messaggi ai loro concorrenti preferiti. Ad esempio, qualcuno ha urlato che dal Brasile arrivano strani voti a favore di Dayane, e che per molti è la preferita alla vittoria. Oggi, sono arrivati dei messaggi sia per Stefania Orlando che per Pierpaolo Pretrelli.

Grande Fratello Vip: messaggi dai fan per Stefania e Pierpaolo

Stefania Orlando oggi ha ricevuto un bellissimo messaggio da parte di un fan. Mentre era seduta in giardino qualcuno all’esterno dalla casa del Grande Fratello Vip le ha detto che su Twitter è la preferita e deve continuare così. Parole, che hanno molto lusingato la conduttrice che è scoppiata in lacrime, ringraziando tutti.

Diversamente, invece, è stato il discorso per Pierpaolo Pretelli, che da giorni è molto triste e amareggiato. Il motivo principale di questo suo stato d’animo è la storia con Giulia Salemi e i continui litigi che deve affrontare continuamente. La situazione tra i due appare molto pesante agli occhi di tutti, e sicuramente stasera Alfonso Signorini ne parlerà in diretta tv.

Urla fuori alla casa contro Pretelli: Vergognati!”

La mazzata finale per Pierpaolo Pretelli è arrivata poco fa. Un fan fuori dalla casa del Grande Fratello Vip lo ha insultato in modo pesante per non essersi ricordato di un evento importante. “Pier vergognati, oggi è il compleanno di Eli e non le hai fatto nemmeno gli auguri.”

Le urla da fuori: “Pier vergognati che era il compleanno di Eli e non le hai fatto gli auguri” 😭 #GFVIP

pic.twitter.com/6GhfEnJ5uE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 8, 2021

Con la giusta ironia, l’ex velino ha saputo rispondere, facendo presente che stasera in diretta glieli darà insieme a tutti. Inoltre, Tommaso Zorzi ha fatto sapere alla Orlando che gli amici del GFVip gli stavano procurando gli ingredienti per una caprese, da preparare in onore del suo compleanno. Per quale motivo se la Gregoraci non è più in casa da mesi? Ecco la loro faccia:

&

Il #gfvip ha chiesto agli inquilini di fare una torta di compleanno per Eligreg. Il linguaggio non verbale sui volti di Tommaso e Stefania #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/ycVF9U3g7t — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2021

