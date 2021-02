Michela Persico, fisico mozzafiato: lady Rugani bellezza da impazzire

Michela Persico in grandissima forma su Instagram: la compagna del calciatore Daniele Rugani in bikini ha scatenato la passione dei follower

Una foto della compagna del calciatore del Cagliari Daniele Rugani ha scatenato la passione dei suoi follower con una foto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Un bikini che ha esaltato le sue qualità fisiche, e che ha mandato in tilt Instagram. Non è la prima volta che la giornalista riesce a concentrare le attenzioni del web su di lei.