Sabrina Salerno ha scatenato il web con una foto che ha esaltato la sua perfezione fisica ma soprattutto la sua bellezza straripante

Il successo musicale del 1991 al Festival di Sanremo “Siamo donne”, cantato insieme a Jo squillo calza a pennello per il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Una foto che ha scatenato la passione di migliaia di follower che si sono riversati sulla sua bacheca lasciando like ma soprattutto commenti di approvazione nei suoi confronti. La bellezza ligure da tempo appare come una delle regine incontrastate del web. Soprattutto su Instagram la sua popolarità è aumentata a dismisura in tutto il 2020. Anno condizionato dalla pandemia da Coronavirus, ma che a livello personale è stato importante per la cantante. Che continua a mantenere intatto il suo fascino, quello che le ha regalato negli anni 90′ il titolo di icona sexy italiana. Senza dubbio a distanza di anni possiamo confermare, da quanto si nota su Instagram, che le sue qualità continuano a rimanere tante, e che la passione dei fan nei suoi confronti non si è mai spenta. E che adesso arriva forte anche dal web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno irresistibile nell’ultimo post che ha condiviso con i suoi follower di Instagram. Una foto che questa volta non ha evidenziato il suo décolleté che lascia senza parole i fan. In risalto le gambe perfette ed una sensualità che ha reso incandescente la situazione. Con i commenti dei follower che si sono esaltati dal gioco del vedo non vedo. Insomma, un post dei suoi, che lasciamo giudicare a voi sotto. Quello che si può affermare è il grandissimo successo che ha fatto registrare su Instagram. Con la foto che ha fatto rapidamente il giro del web e che ha trovato l’approvazione di migliaia di follower. Che ancora una volta sono rimasti senza parole davanti alla bellezza ligure. Anche per voi la sensuale Sabrina rimane una delle donne più belle ed attraenti in circolazione?