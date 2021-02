Kim kardashian, il bikini non trattiene le sue curve: il web si scatena per lei

Kim Kardashian ha postato delle foto su Instagram che hanno fatto impazzire i follower: il bikini trattiene a stento le sue curve bollenti

Due scatti della celebre imprenditrice ed influencer hanno catturato l’attenzione generale di milioni di follower di Instagram. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento al post pubblicato dalla bellezza tutta curve americana. Parliamo con tutta probabilità della più celebre esponente della famiglia facoltosa statunitense, che riesce a far parlare di sé non solo per le sue qualità fisiche ma anche per le vicende della sua vita privata. Che catturano l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Infatti la visibilità della bellezza americana rimane altissima, anche per via della separazione dal marito Kanie West dopo problemi di coppia che vanno avanti da tempo. La decisione dei due è arrivata qualche settimana fa. Anche per i problemi del marito che soffre di disturbi della personalità. Insomma, tanti gli argomenti che proiettano la bella Kim sulle prime pagine dei giornali.

Dopo l’annuncio della fine della serie storica “A spasso con i Kardashian” che ha visto per anni protagonista non solo Kim Kardashian ma anche il resto della sua famiglia, Instagram resta il territorio preferito dall’imprenditrice ed influencer. Che può mostrare ai suoi oltre 200 milioni di follower numeri da record. Infatti non si contano i like ed i commenti ai post che pubblica. Che si tratti di foto o video poco importa. Il risultato per lei resta sempre lo stesso. Milioni di follower che impazziscono per le sue qualità fisiche, con curve bollenti che fanno spesso il giro del web. Insieme alla sorella Kylie Jenner rappresenta non solo la bellezza ma anche il sogno proibito. Soldi, successo e bellezza e sensualità, qualità che fanno perdere il fiato a tutti i fan.