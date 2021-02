Nell’ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso si è parlato del flirt tra Maria Teresa Ruta con il cantante Francesco Baccini: in studio era presente il figlio di lui che ha svelato dei nuovi dettagli a proposito, ecco che cosa ha detto.

Sta facendo molto discutere in queste ore il gossip che vede la gieffina Maria Teresa Ruta e il cantante Francesco Baccini protagonisti di un flirt: a fare chiarezza su come sono andate le cose ci ha pensato il figlio di lui che ospite a LIVE Non è la D’Urso ha svelato la sua verità dei fatti. Ecco che cosa ha rivelato davanti alle telecamere di Canale 5 il giovane Michael.

Il flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini

Era stata la stessa Maria Teresa Ruta ad alzare il polverone intorno alla questione, quando ai coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip 5 aveva rivelato di avere avuto un incontro particolare con il cantante Francesco Baccini in passato, mentre lei ancora era fidanzata. Parole, le sue, che hanno lasciato tutti a bocca aperta, dato che la questione fino agli scorsi giorni era rimasta totalmente segreta.

La sua rivelazione infatti aveva stupito molto, soprattutto dopo essere arrivata a poca distanza da quella su Alain Delon, che la Ruta ha confessato essere stato tra i suoi amanti da giovane.

Anche se Maria Teresa ha dichiarato essere accaduto ormai 18 anni fa, il flirt con il cantautore Baccini sta facendo molto chiacchierare, anche perché le versioni dei diretti interessati sembrano non coincidere.

Secondo la donna, ex di Amedeo Goria, infatti, sarebbe stata la figlia Guenda, ancora piccola, a “beccare” la mamma con l’ “amico speciale”, impedendo lo sbocciare della passione dei due.

Non tutti sono d’accordo con questa versione, però, primo fra tutti Michael Baccini, figlio di Francesco, che è intervenuto a LIVE Non è la D’Urso per dire la verità.

Le parole del figlio: “Un momento di effusioni”

“Dopo aver sentito la notizia lì per lì non mi sono scandalizzato: è un artista, gli piacciono le belle donne“, ha esordito Michael nel suo intervento parlando del padre, noto per essere un inguaribile latin lover, “allora l’ho chiamato e mi ha raccontato la storia“.

Il ragazzo inizia così a raccontare alle telecamere di LIVE Non è la D’Urso come è andata realmente tra la Ruta e Baccini, riportando le parole del padre.

Uno spettacolo ha fatto conoscere i due, che si sono continuati a sentire per un periodo e si sono visti due volte, sempre a casa di Maria Teresa: “La prima sera era per fare una sorta di saggio all’ancora piccola Guenda, che suona il piano“, racconta Michael.

Passa del tempo, e nel mentre Francesco scrive una canzone per partecipare al Festival di Sanremo che però è stata scartata, e così l’ex di Amedeo Goria lo invita per la seconda volta a casa propria per seguire insieme il Festival e commentarlo da casa, con l’intento di tirargli su il morale.

“In quel frangente, dopo aver cenato e messo a dormire Guenda e il fratello, mentre vedevano Sanremo hanno iniziato ad abbracciarsi: è stato un momento di effusioni“, spiega il figlio di Francesco, precisando che quel momento non è sfociato nell’intimità, rimanendo però sul vago. “Neanche un bacino?“, gli chiedono, “Questo non mi è dato sapere“, risponde infatti Michael.

A mettere fine al momento tra la Ruta e Baccini ci ha pensato un uomo, di cui non si conosce l’identità, che è rientrato a casa prima del previsto ed ha sorpreso i due abbracciati sul divano.

“Mentre Maria Teresa discuteva con questa persona, mio padre pian pianino si è preso la giacca e si è ad avviato verso la porta“.

Che cosa dirà la Ruta quando verrà a conoscenza di queste dichiarazioni, le confermerà o le smentirà? Non resta che seguire i fatti per capire come si concluderà questa vicenda!