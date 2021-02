Serena Rossi, conoscete il suo compagno? Un famosissimo attore

Serena Rossi da anni è impegnata con un noto attore molto amato e apprezzato dal pubblico italiano: scopriamo insieme chi è

Continua il grande successo di Serena Rossi nei panni di Mina Settembre. L’attrice, infatti, h davvero fatto innamorare tutti con la sua bravura e professionalità. Ieri sera è andata in onda il quinto episodio di questa mini serie e i fan non vedono l’ora di rivederla al lavoro per una seconda stagione. Intanto, pochi sanno che nella fiction, insieme alla grande protagonista lavora anche il suo compagno… Lo conoscete?

Serena Rossi e Davide Devenuto uniti dal 2008

Serena Rossi è impegnata da tantissimi anni con il grande attore Davide Devenuto. Nella serie Mina Settembre interpreta Paolo il marito di Irene. Lui e Serena sono una delle coppie più amate dello spettacolo, soprattutto per gli appassionati di Un posto al sole. La coppia si è conosciuta proprio sul set e dal 2008 non si sono più lasciati.

Dal loro amore è nato anche un figlio Diego, e pare siano in procinto anche delle nozze. Due anni fa circa c’è stata la proposta di matrimonio in televisione, ma poi è stato tutto rimandato. Uno dei motivi principali riguarda il modo in cui celebrare l’evento: Davide vorrebbe festeggiare in una maniera più intima, senza troppi sfarzi.

Chi è Davide Devenuto

Serena Rossi quindi per ora non ha ancora deciso di convolare a nozze perchè non riesce a costringere il suo compagno a celebrare un evento in stile Boss delle Cerimonie. Intanto, però, possiamo confermare che tra lei e Davide procede tutto a gonfie vele e sono davvero una coppia stabile.

In una recente intervista a Fanpage, l’attore ha ammesso che nonostante facciano lo stesso lavoro non c’è mai stata competizione o concorrenza. Nessuno dei due si è anche mai sentito meno dell’altro e come in ogni famiglia ci si consola nella buona e cattiva sorte.

Per chi ancora non lo avesse capito Davide Devenuto ha preso parte a molte fiction di grande successo. In molti sicuramente lo ricorderanno nei panni di Antonio Costiello in Rosy Abate ma anche in L’ispettore Coriando e Ho sposato uno sbirro.