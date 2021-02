Mina Settembre, si farà la seconda stagione? La risposta di Serena Rossi

Nell’attesa di vedere l’ultima puntata di Mina Settembre, i fan si chiedono se ci sarà un seguito e se si farà la seconda stagione

Un successo davvero incredibile per questa serie televisiva targata Rai. Mina Settembre, con le sue vicende è entrata nel cuore degli italiani, raccontando la quotidianità e i problemi reali che appartengono a tutti. Un cast spettacolare che vede protagonisti Serena Rossi e Giuseppe Zeno ma anche tanti altri ancora. L‘ultima puntata della fiction andrà in onda il 14 febbraio e il pubblico da casa si sta già chiedendo se si sta pensando ad una possibile seconda stagione. A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente la Rossi sul suo account Instagram.

Mina Settembre 2 si farà?

Nell’attesa di scoprire come finirà la storia tra Mina Settembre, il ginecologo Domenico e il commissario, in tanti si chiedono se ci sarà una seconda Stagione della Fiction. La serie televisiva ha incantato tutti e ad ogni puntata si conferma come programma più visto. Intanto, da casa tutti si chiedono se ci sarà un prosieguo e a rispondere ci ha pensato la stessa attrice. Serena Rossi ha ammesso ad un vero falso di Tv Blog che l’ha taggata nel questionario.

Alla domanda se i produttori stanno pensando già ad una seconda stagione lei ha risposto con delle emotions: delle dita incrociate, un cuore, una bocca cucita e delle mani alzate. Questo significa che per orta non ci sono certezze o forse per adesso non Serena non si può sbilanciare. Intanto, anche noi incrociamo le dita!.

Anticipazioni stasera quarta puntata

Nella puntata di stasera di Mina Settembre, come sempre non mancheranno i colpi di scena. La protagonista ha ritrovato la serenità accanto a Domenico e come rivelano le anticipazioni sarà impegnata in un nuovo caso…

Si tratta di un uomo che vive a Napoli ma sotto arresto domiciliare. L’uomo desidera avere un permesso per andare ai funerali del suo amico, che lo ha sempre aiutato in momenti delicati. La situazione per Mina si farà molto complicata, quando una donna si presenterà in consultorio e accuserà Domenico di aver abusato di lei.

Il ginecologo si troverà al centro di uno scandalo ma Mina non lo lascerà da solo. Intanto, c’è anche molto mistero attorno all’agenda di Irene, che per sbaglio l’ha confusa con quella della sua amica.