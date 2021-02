Nella puntata del 7 febbraio 2021 di Mina Settembre, Domenico e Mina riescono a trovare di nuovo la giusta sintonia

Continua con grandissimo successo l’appuntamento domenicale con Mina Settembre, la fiction Rai che vede protagonista Serena Rossi e Giuseppe Zeno. La serie televisiva ambientata nel meraviglioso centro storico di Napoli ha appassionato milioni di telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire come finirà tra il ginecologo e l’assistente sociale. Intanto, grazie alle anticipazioni, possiamo svelare cosa vedremo nella quinta e penultima puntata che come sempre si dividerà in due episodi. La coppia dopo alcune incomprensioni ritroverà il sereno, ma purtroppo, Domenico dovrà fare i conti con una pensate accusa.

Mina Settembre 7 febbraio: tra Mina e Domenico torna il sereno

Le anticipazioni relative alla quinta puntata di Mina Settembre in onda il 7 febbraio ci fanno sapere che tra Domenico e Mina piano piano tutto tornerà al suo posto. La coppia, tornerà a parlarsi e a condividere le giornate insieme. Nell’episodio intitolato La Vita è un morso, il ginecologo si trasferirà a casa dei suoi genitori mentre la collega sarà impegnata su un nuovo caso.

Mina dovrà occuparsi di Michele, un uomo agli arresti domiciliari che chiederà un permesso speciale per andare al funerale di un suo caro amico. Quest’ultimo deceduto a causa di un tumore è stata una persona molto importante per il detenuto che vorrà dargli l’ultimo saluto da vicino.

Quinta puntata: Domenico nei guai

Nella quinta e penultima puntata di Mina Settembre, il secondo episodio si intitolerà Un Brutto Giorno. Irene cercherà con insistenza la sua amica Mina, in quanto si accorgerà di aver scambiato la sua agenda con quella della collega.

Gelsomina proverà a mettersi in contatto con lei ma un imprevisto le impedirà di vederla. Domenico verrà accusato da una ragazza di aver abusato di lei sessualmente. Il ginecologo sarà travolto da uno scandalo e tutto il quartiere parlerà in malo modo di lui.

Insomma, come sempre una puntata ricca di colpi di scena e tante emozioni. Ricordiamo che la fiction televisiva è divisa in sei episodi e stasera andrà in onda il quarto. Visto il grande successo è possibile che la produzione possa tenere conto già di una seconda stagione.