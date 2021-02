Gf Vip: Enock infuriato con Alda D’Eusanio per la frase razzista “che schifo”

Gf Vip, Enock Barwuah su tutte le furie contro Alda D’Eusanio, l’ex concorrente si è sfogato duramente sul suo profilo Instagram dopo le frasi razziste della D’Eusanio “vergognoso“, ecco cosa ha dichiarato il fratello di Balotelli

Nelle ultime ore sul web e nella casa del Gf Vip è scoppiato il caos, una concorrente potrebbe essere squalificata per aver pronunciato una frase razzista, che non è di certo passata inosservata sia dai concorrenti che dai fan del programma, stiamo parlando di Alda D’Eusanio, la giornalista sarebbe caduta in uno scivolone che potrebbe costarle il posto all’interno del reality. Ma non è finita qua perché nelle ultime ore a voler dire la sua opinione è stato Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli non è riuscito a trattenere la rabbia dopo aver udito quelle parole che l’hanno fatto andare su tutte le furie lasciandosi andare a un lungo sfogo sul suo profilo Instagram, scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Leggi anche->Giulia De Lellis svuota il sacco, ecco come è iniziata la storia con Beretta

Enock contro Alda D’Eusanio “gesto vergognoso, deve essere punita”

Ricostruiamo nel dettaglio cosa è successo, Alda è entrata nella casa solo due giorni fa e potrebbe già essere cacciata dal reality, perché nel momento della cena a tema persiana avrebbe pronunciato una frase di cattivo gusto dicendo “Perché tu vedi qualche neg*** da queste parti?”, questa frase l’ha rivolta a Tommaso Zorzi e ha fatto pietrificare tutti i partecipanti al tavolo, probabilmente consapevoli delle ripercussioni che subirà la giornalista, visto che Fausto Leali è stato squalificato proprio per questo motivo, ovviamente le parole della D’Eusanio non sono passate inosservate nemmeno agli utenti sul web che si sono scagliati contro di lei chiedendo l’immediata squalifica.

Anche un ex concorrente del reality ha voluto dire la sua, in quanto si è sentito offeso per le parole di Alda, stiamo parlando di Enock il quale si è lasciato andare a un lungo sfogo su Instagram dichiarando “Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Una volta ancora nel contesto di #GFVIP si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo noterà nessuno”. Fate girare questo video“. Anche l’ex vippone ha richiesto che vengano presi dei provvedimenti seri per la concorrente.

Leggi anche->Milly Carlucci rivela sul Cantante Mascherato: “Momenti difficili”

Vedremo che succederà nella puntata di domani sera e se Alfonso Signorini e gli autori prenderanno davvero in considerazione di squalificare Alda, non ci resta che aspettare la puntata di lunedì.