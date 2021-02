Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Milly Carlucci sul nuovo programma Il Cantante Mascherato, che è iniziato da pochissimo.

Come sappiamo, venerdì è iniziato la nuova avventura a livello televisivo, per Milly Carlucci, dopo l’enorme successo di Ballando con le Stelle.

Il Cantante Mascherato, però è iniziato subito con dei problemi, vediamo meglio insieme cosa stà succedendo come ha dichiarato la stessa Milly su Instagram.

Milly Carlucci rivela sul Cantante Mascherato: “Momenti difficili”

Il programma che ha iniziato la sua seconda edizione, e condotto in modo magistrale da Milly Carlucci è Il Cantante Mascherato.

La stessa padrona di casa, però ha voluto pubblicare sul suo profilo social di Instagram un breve video che spiegasse cosa stava succedendo, perché ci sono già dei momenti difficili da superare.

Come sappiamo, il programma va in onda in diretta, ed ovviamente deve affrontare tutte le problematiche legate al Covid.

Le parole di Milly sono state le seguenti:

“E’ finita la trasmissione, è tardissimo e l’adrenalina fa fatica a calare”

Queste sono state le sue parole, che ha pubblicato solamente nel pomeriggio di ieri, ed ha tenuto a ringraziare anche i suoi ballerini, perché sono riusciti a preparare tutto solamente in una notte.

Perchè un ballerino è risultato positivo al Covid, e tutta la squadra che era pronta ad andare in scena, è stata messa in quarantena fino ad esito tampone, compreso il coreografo Raimondo Todaro.

Insomma non è iniziato nel migliore dei modi, ma Milly ha affrontato tutte queste problematiche anche quando era in onda con Ballando con le stelle.

E voi avete seguito la prima puntata de Il cantante mascherato dove p uscito Baby Alieno ed al suo interno c’erano i Ricchi e Poveri? Avete qualche idea per chi si nasconde sotto alle altre maschere?