Vediamo meglio insieme che cosa ha rivelato Jonathan sulla collega Bianca Guaccero, che nessuno si aspettava, durante Tv Talk.

A livello professionale i due formano una bellissima coppia, stiamo parlando di Bianca Guaccero e Jonathan.

Ma vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, quest’ultimo sulla collega, che ha lasciato senza parole, perché nessuno lo credeva possibile.

Jonathan e la rivelazione su Bianca Guaccero che non ti aspetti

Fanno coppia insieme, a livello lavorativo da ben 3 anni, e tra di loro c’è anche una strana coincidenza, stiamo parlando di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian.

Sono infatti, nati lo stesso giorno e nello stesso anno, e tra i due c’è un grande rapporto di complicità e simpatia, che si vede anche attraverso lo schermo della televisione.

Jonathan è stato ospite del programma Tv Talk, dove ha fatto una rivelazione sulla collega Bianca, e le sue parole sono state le seguenti:

“È meravigliosa, ci siamo trovati subito a Detto Fatto”

La sua intervista è poi proseguita, e Jonathan ha anche confessato che la sua rubrica parla di gossip, ma non è molto interessato a quello, lo utilizza come scusa per parlare di attualità.

Si è poi parlato del più e del meno, ma in tanti sono rimasti colpite dalla forte sintonia che hanno i due presentatori, tanto che nei giorni passati Jonathan ha praticamente creato un appuntamento galante tra Bianca e Stefano de Martino che era in collegamento.

I due dovrebbero andare a prendere un caffè insieme, e poi ci terranno informati sugli sviluppi della vicenda, e nel caso se sono rose fioriranno, essendo tutti e due single da tempo.

E voi seguite il programma Detto Fatto, dove potete vedere Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian insieme? Come li trovate?