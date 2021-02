Vediamo insieme in che cosa il bravissimo Flavio Insinna, ha aiutato la professoressa dell’Eredità, programma che conduce.

Il programma che vede la conduzione del bravissimo e super amato Flavio Insinna è L’eredità che va in onda tutte le sere su Rai1.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato una professoressa sul presentatore.

“Flavio Insinna mi ha aiutata…”: le parole della professoressa dell’Eredità

La bellissima professoressa del programma pre serale di Rai1 ha aperto il suo cuore e si è raccontata sulle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzone.

L’intervista è stata fatta da tutte e due le ragazze ovvero, Ginevra Pisani e Sarah Arfaoui, ed hanno parlato della loro esperienza sia con Flavio Insinna che nel programma.

Ma Ginevra, ha voluto condividere un particolare incontro che ha avuto con il padrone di casa del’Eredità.

Le sue parole sono state le seguenti:

“Quando l’ho visto per la prima volta ero molto emozionata. Lui mi ha aiutato a superare l’ansia”

Il tutto è avvenuto durante un provino, ed ovviamente Ginevra era molto emozionata, sia per il provino in se, che per avere davanti a se Flavio Insinna.

Ha continuato dicendo, che è sempre stata affascinata dalla televisione, e che era il suo sogno anche da piccolina, ed è riuscito a realizzarlo.

Hanno poi continuato a parlare, dichiarando che tra le due donne, non c’è alcun tipo di rivalità, e che abitano anche nello stesso residance.

Il ballo, per Ginevra è stata un’altra grande passione, mentre con il canto, non è proprio la stessa cosa, ma ha anche confessato che sta prendendo lezioni.

Di recente, infatti, si è anche esibita con un piccolo brano durante l’Eredità, ed ha riscosso un grande consenso.

Anche voi, se dovevate affrontare un provino con di fronte Flavio Insinna vi sareste sentite emozionate? Seguite l’Eredità?