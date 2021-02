Vediamo insieme la notizia che sta circolando nelle ultime ore, dove Andrea Zelletta sembra sia squalificato per un motivo preciso.

Come sappiamo, il Grande Fratello Vip è un programma sempre molto atteso ad amato, ma in queste ultime ore si sta spargendo una particolare notizia che mette in ansia i fan di Andrea Zelletta.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo.

GF Vip: Andrea Zelletta arriva la squalifica? Il regolamento è stato violato

La notizia è davvero di pochissime ore fa, e stà facendo iniziare a preoccupare molte persone, perché sembra che Andrea Zelletta possa essere squalificato, quasi alla fine del Grande Fratello Vip.

Ma cerchiamo bene di capire che cosa è successo e perché sta rischiando la squalifica, in pratica Andrea ha dichiarato di aver parlato con alcune persone quando è uscito dalla casa, durante la puntata di ieri.

Le sue parole sono state proprio le seguenti:

“Ragazzi fuori ho incontrato Alba (Parietti) mi ha detto tante cose belle…”

Questa affermazione, ha fatto andare su tutte le furie molte persone che seguono il programma da casa ed hanno iniziato a chiedere la sua squalifica per aver violato il regolamento del gioco.

Sembra poi, che dopo questa affermazione, Andrea ha anche detto ai suoi co inquilini che cosa si sono detti, ovvero che Francesco Oppini, non vede l’ora di abbracciare Andrea nuovamente.

In questo momento, sembra davvero che la squalifica sia vicina per Andrea Zelletta, a pochissimi giorni dalla finale e dal montepremi in palio, per via di queste parole.

Per il momento, non possiamo fare altro che aspettare la puntata di lunedì e vedere che cosa succederà ad Andrea Zelletta, e se effettivamente il GF prenderà dei provvedimenti per quello che è successo.

E voi cosa ne pensate? E’ giusto che venga espulso per aver violato il regolamento oppure no?