Vediamo insieme per quale importante motivo, l’ex concorrente di Amici si è mostrata con la parrucca e come sta.

Il programma Amici, è molto amato e seguito da tantissimi anni, e lei è una delle ex concorrenti che sono rimaste nel cuore di molte persone.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo ha fatto questa coraggiosa scelta.

Amici: ex concorrente combatte un brutto male e si mostra con la parrucca

Il video pubblicato da questa famosa ex concorrente è stato pubblicato qualche giorno fa, sul suo profilo social di Instagram.

Ma in queste ultime ore è stato anche ripreso da un noto influencer, ovvero Amedeo Venza, che ha pubblicato il tutto sulle sue Instagram Sotires.

La ragazza in questione è Agata Reale, che ha partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, Amici, ben 13 anni fa.

In tanti la ricordano sia per la sua bravura e bellezza, che per gli scontri che aveva con l’insegnate Alessandra Celentano.

Agata ha sempre avuto il sogno di diventare una ballerina, ma Alessandra Celentano trovava sempre qualcosa che non andava in lei.

Qualche giorno fa, Agata, ha deciso di pubblicare un lungo video, dove parlava anche dell’insegnante, ed ha cercato di combattere in qualche modo, il bullismo.

Ha anche parlato con chi l’accusava di essere brutta con la frangetta, ma dopo poco Agata si è tolta la parrucca ed ha spiegato che sta combattendo contro un brutto male.

Per questo motivo ha invitato tutti a non giudicare appena si vede una persona, prima di conoscerla bene.

Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)



Dopo pochissimi sono arrivati tanti messaggi di vicinanza e di auguri per una pronta guarigione alla bellissima ed altrettanto brava Agata Reale.

Ovviamente, anche noi le facciamo i nostri migliori auguri e siamo d’accordo con lei di fermare il bullismo, anche digitale.