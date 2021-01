I Soliti Ignoti gelo in studio: Francesco Facchinetti fa intervenire il notaio

Vediamo insieme cosa è successo, per la prima volta nel programma I Soliti Ignoti, dove Francesco Facchinetti ha fatto intervenire il notaio.

Il programma pre serale che va in onda sulla Rai, ovvero I Soliti Ignoti è condotto da Amadeus, e si trova in una veste particolare che raccoglie fondi per la lotta contro il Covid.

Ma, durante la puntata di ieri è successo qualcosa di davvero particolare, dove come giocatore c’era Francesco Facchinetti.

La puntata di ieri sera, che è andata in onda per il programma condotto da Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti, è stata davvero scoppiettante.

A giocare in studio, per cercare di vincere i soldi e devolverli in beneficenza per la ricerca e la lotta a Covid, c’era Francesco Facchinetti.

Il gioco, ovviamente inizia in modo scherzoso, ma poi piano piano si trasforma in qualcosa di serio, ed in un momento preciso Francesco, si rivolge verso Amadues in cerca di un suggerimento, anche con un solo cenno.

Ma il padrone di casa, interviene prontamente, e dichiara le seguenti parole.

“Non posso dire niente, il notaio non me lo permette”

A questo punto succede, quello che nessuno aveva mai pensato, Francesco Facchinetti chiede se effettivamente in studio c’è il notaio.

La regia, prontamente, inquadra la donna, e Francesco, per smorzare la situazione che si era creata le chiede se era tutto a posto.

Subito dopo si entra nel vivo della situazione, anche perché ci sono ben 17 mila euro che potrebbero andare all’Istituto Spallanzani di Roma in prima linea nella lotta al Covid.

Purtroppo, la puntata non finisce nel migliore dei modi, perché Amadues comunica che non hanno vinto.

Ma per la prima volta, si è visto il volto del notaio nel programma condotto da Amadues, anche se per un motivo divertente.

E voi seguite il programma I Soliti Ignoti? Riuscite ad indovinare sempre l’abbinamento con il parente misterioso oppure no?