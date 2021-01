Vediamo meglio insieme che cosa è successo durante la diretta di ieri, nel programma Il Cantante mascherato, e perché il Gatto si è rifiutato.

Come sappiamo ieri è iniziata la prima puntata del tanto atteso programma condotto da Milly Carlucci, stiamo parlando del Cantante Mascherato.

Ma durante la diretta, è successo qualcosa con una maschera in particolare che non era mai successo prima, vediamo meglio insieme cosa.

Il Cantante mascherato il Gatto si rifiuta durante la diretta: è la prima volta

Il programma è iniziato nel migliore dei modi, con il solito seguito di pubblico che apprezza molto la trasmissione condotta da Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato.

Ma durante la diretta di ieri, è successo qualcosa che nessuno si aspettava, con la maschera del gatto.

Il personaggio che si nasconde sotto, ha rifiutato, in modo molto evidente, un accostamento con un noto personaggio pubblico.

Tra i giudici, una volta finita l’esibizione, ci sono le varie ipotesi su chi si nasconde sotto, e quando è stato il turno di Caterina Balivo, una delle due new entry in giuria, ha fatto il nome di Francesco Monte.

Ma, proprio questo accostamento, non è assolutamente piaciuto al Gatto, che ha abbassato il capo e si è portato una mano alla testa, dimostrando in modo evidente che non era d’accordo.

Immediatamente, anche gli altri giudici si sono accorti di questa particolare reazione avuta dalla maschera, tanto che Flavio Insinna ha dichiarato, scherzando che si era depresso!

Ha sistemare il particolare episodio è stata la bravissima padrona di casa Milly Carlucci, intervenendo nel seguente modo:

“Il Gatto non si è dissociato, i concorrenti non possono rifiutare le ipotesi dei giurati”

E se invece la particolare reazione del personaggio è perchè è stata già scoperto, e quindi sotto la maschera si trova Francesco Monte? Cosa ne pensate di questa ipotesi?