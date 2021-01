L’Isola dei famosi 2021: Elenoire Casalegno sarà l’inviata della nuova serie del reality show condotto da Ilary Blasi

Si continua a lavorare per la nuova edizione de. Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta dala produzione ha comunque dato l’ok e ora si sta procedendo alla realizzazione del programma. Nelle scorse settimane abbiamo appreso chenel ruolo di inviato non ci sarà , in quanto preso da altri. Al timone, invece del reality troveremoQuello che adesso il pubblico a casa si sta chiedendo è chi prenderà il posto di Alberto Bonato e soprattutto chi saranno i concorrenti.

La Casalegno, però, ha preso parte anche in alcuni film come Paparazzi. Nel 2016 , invece, l’abbiamo vista nei panni di gieffina al Grande Fratello Vip e di recente la vediamo spesso nei salotti di Barbara D’Urso, come opionista.

La modella non è affatto estranea al mondo dello spettacolo, anzi. Debutta nel 1994 alla conduzione del programma musicale di Italia 1 Jammin, per poi diventare la partner di Raimondo Vianello in Pressing. Negli anni, poi ha preso parte a Scherzi a parte, al Festivalbar, a Super a Mondiale sera e al Festival di Castrocaro.

Tv Blog ha svelato in anteprima il nome dell’inviato che sostituirà Alvin in questa nuovissima e particolare edizione de L’ Isola dei famosi 2021. Secondo quanto apprendiamo, la sostituta di Alberto sarà Elenoire Casalegno.

L’appuntamento con la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021, salvo cambiamenti resta fissato per lunedì 8 marzo in prima serata su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale, almeno nelle prime quattro settimane di messa in onda. Intanto, sul web impazzano già i primi nomi dei possibili concorrenti.

Nelle ultime ore, come riporta sempre tv blog, pare che due personaggi dello spettacolo molto amati, si siano candidati. Stiamo parlando di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola. In lizza, però, ci sarebbero anche altri nomi. Valentina Persia, Clemente Russo, Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e Akash Kumar, direttamente da Ballando con le stelle.