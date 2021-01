Dopo le recenti indiscrezioni di Manuela Ferrera su Gonzalo Higuain sono spuntate anche le dichiarazioni di Francesca Brambilla che hanno lasciato senza parole tutti i fan. Ecco ciò che ha affermato sul conto del calciatore.

Non si tira indietro nemmeno Francesca Brambilla che, dopo le parole di Manuela Ferrera su Gonzalo Higuain, si è fatta avanti e ha svelato un dettaglio sul calciatore rimasto fino ad ora inedito. Quello che ha rivelato ha lasciato tutti i fan senza parole: ecco che cosa ha detto.

Francesca Brambilla ha stupito tutti con le sue dichiarazioni che ha recentemente rilasciato riguardo ad un comportamento del calciatore Higuain che ha definito “ossessivo-compulsivo“. La 28enne è un volto conosciuto ai telespettatori del gioco televisivo di Canale 5 “Avanti un Altro” diretto da Paolo Bonolis: è infatti lei che riveste il ruolo della “Bona Sorte” nel programma, al quale è approdata dopo vari concorsi di bellezza (ha vinto il titolo di Miss Atalanta e Miss Padania) e ospitate in tv nei programmi sportivi “Quelli che il calcio” e “Tiki Taka”, dove è diventata un’ospite fissa.

Molti i flirt che le sono stati attribuiti: da Guè Pequeno a Stefano Laudoni, da Max Colombo all’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino.

Francesca Brambilla: le dichiarazioni in tv

E proprio di flirt e di relazioni amorose si è parlato, quando la showgirl è stata ospitata alla versione di “Tiki Taka” condotta da Piero Chiambretti, esattamente nello stesso studio dove anche Manuela Ferrera qualche giorno fa aveva rilasciato una dichiarazione scottante su Higuain.

“È ossessivo-compulsivo. Se lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti“, ha infatti detto su di lui la Brambilla. “Adesso è da un anno che non mi scrive più, ma quando era in Italia mi chiamava spesso“, ha specificato.

E così un altro dettaglio sulla vita privata del calciatore è stato svelato, nonostante ‘il Pipita’ sia estremamente riservato a riguardo. E non è la prima volta che succede.

Anche ciò che Manuela Ferrera aveva dichiarato su di lui è stato molto chiacchierato, e le sue rivelazioni avevano visto la luce solo pochi giorni fa. L’ex flirt di Higuain e influencer sui social aveva infatti svelato di aver capito di non essere la donna ideale per il calciatore perché lui avrebbe una “passione per le zozze“, mentre lei invece si auto definisce una donna molto romantica, pronunciando le fatidiche parole che avevano molto incuriosito i telespettatori e suscitato grande clamore.

Come reagirà il riservato Higuain adesso che si trova ad essere al centro del gossip non per una ma ben due dichiarazioni scottanti sul suo conto?