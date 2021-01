Elisa De Panicis esagera con i follower di Instagram: “Le cose belle si mostrano”

Elisa De Panicis esagerata: la web influencer e modella ha lasciato tutti i follower senza parole con uno scatto che ha fatto il giro del web

Una serie di foto della web influencer e modella hanno lasciato i follower senza parole. Amante della provocazione sui social, non ha avuto un grandissimo successo nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. A dispetto dei successi che riesce ad ottenere sul web, nella trasmissione di Alfonso Signorini è riuscita solo a scatenare polemiche sia all’interno della casa che tra gli spettatori. La sua partecipazione all’edizione che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, non è stata affatto fortunata. infatti è stata tra le prime concorrenti ad essere eliminata. Troppi screzi per lei, probabilmente anche quello con l’amico speciale Andrea Denver non è piaciuto affatto. Intanto si può dire che per lei il successo su Instagram è stato ampio per tutto il 2020. Non possiamo dire altrettanto per altri partecipanti alla scorsa edizione del gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Never Say Never (@elisadepanicis)

Elisa De Panicis è un personaggio che ama la provocazione. Incurante delle critiche, ha raccolto un successo importante in questi mesi anche del 2021. Bellezza sensualità e curve mozzafiato hanno caratterizzato i suoi post che hanno infiammato il web, Instagram in particolare, dove la bellezza di Desio ama farsi apprezzare per scollature e pose bollenti. Insomma, nulla di nuovo verrebbe da dire in merito al suo ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale. “Non me ne vanto , ma mancava un po’ di Lato B su Instagram. Non lo so 🤷‍♀️ ma ci vuole ….. nella vita lol 😝 sarà per quello che sono così Fortunata”. Ovviamente nella lunga serie di scatti che ha postato in evidenza il suo lato b in tutte le pose possibili. Foto che hanno scatenato le fantasie dei follower che hanno commentato anche in modo ironico gli scatti bollenti dell’influencer e modella. A voi i commenti, post pubblicato sotto: