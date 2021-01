Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente Alfonso Signorini, lasciando senza parole tutti, sui concorrenti del Gf Vip.

Il reality, come sappiamo va avanti ormai da mesi, e stiamo parlando del Grande fratello Vip, ma in queste ultime ore Alfonso Signorini ha fatto una particolare dichiarazione.

Vediamo meglio insieme che cosa ha detto, lasciando tutti a bocca aperta, perché in pochi pensavano potesse succedere.

Alfonso Signorni stupisce: Questi sono gli accordi con i concorrenti del GF

La rivelazione che ha fatto direttamente il padrone di casa del Grande Fratello, ha lasciato tutti senza parole e Alfonso Signorini, l’ha fatta dalla pagina Instagram del giornale, ovvero Casa Chi.

Come sappiamo tutti, Il Grande Fratello Vip, doveva terminare molto tempo prima, e per la precisione i primi del mese di Dicembre, ma il programma si è protratto e terminerà ufficialmente a fine febbraio.

Alfonso Signorini, ha voluto svelare un’accordo in particolare che è stato fatto tra la produzione ed i concorrenti.

Ogni partecipante, prima dell’inizio del programma ha firmato un’accordo che potevano lasciare il gioco quando volevano, in base a quello che si sentivano di fare.

Ma c’era anche un’altra condizione, ovvero, chi rimane fino alla fine del programma si deve divertire, e non si deve sentire in obbligo.

Gli inquilini devono intrattenere il pubblico a casa e lo devono far divertire, altrimenti viene meno lo scopo del reality.

Come sappiamo, poi, o meglio come ha rivelato sempre Alfonso Signorini, al GF Vip doveva partecipare anche Alessandra Mussolini, ma all’ultimo momento è saltato l’accordo che avevano, per questioni economiche, ed ha preferito partecipare a Ballando con le Stelle.

E voi cosa ne pensate della rivelazione che ha fatto Alfonso Signorini sull’accordo che la produzione ha con gli inquilini della casa?