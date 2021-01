Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, finalmente, la bella Elisa Isoardi, lasciando tutti senza parole per la notizia.

Lei è molto amata ed apprezzata, una donna bellissima, stiamo parlando di Elisa Isoardi, che ha da poco terminato la sua avventura con il programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole, perché assolutamente inaspettato.

Elisa Isoardi finalmente esce allo scoperto e lo dichiara su Instagram

Come sappiamo, in questi ultimi giorni, abbiamo avuto modo di vedere la bella Elisa Isoardi in televisione sui Canale 5 prima, come ospite del famoso tg satirico Striscia la notizia, e successivamente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per una lunga chiacchierata sulla sua vita.

Come sappiamo, ha terminato da poco la sua avventura a Ballando con le stelle, e si era vociferato che doveva andare in onda con il programma Check up, ma al momento non è ancora in palinsesto per la Rai.

Ma si vocifera, sui vari social, che potrebbe essere uno dei personaggi del nuovo programma, condotto sempre da Milly Carlucci, ovvero Il Cantante mascherato.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si era parlato di un presunto flirt con il suo insegnante di Ballo Raimondo Todaro, ma la voce non è mai stata confermata, anzi si sono sempre dichiarati amici.

Nella serata di ieri, però Elisa Isoardi ha stupito tutti i suoi follower mettendo nelle stories di Instagram, una immagine con una didascalia precisa.

Ha infatti scritto:

“Finalmente sono a casa, guardo un film e penso a te”

In molti hanno iniziato a chiedersi a chi fosse rivolta questa bella e dolce frase d’amore, ma al momento non ci sono ulteriori indizi.

Quindi, per il momento possiamo solamente attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, e secondo voi a chi era rivolta?