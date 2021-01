Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata di ieri sera, per il programma L’Erdità, che ha generato momenti di grande caos.

Il game show pre serale, condotto magistralmente da Flavio Insinna, è L’Eredità che da anni è un vincitore indiscusso per quella fascia oraria.

Ma nella puntata che è andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di davvero particolare, che ha lasciato tutti a bocca aperta, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

L’Eredità il campione cancella la risposta: Caos in diretta per Flavio Insinna

Nella puntata che abbiamo potuto vedere in onda ieri sera, del programma L’Eredità, condotto alla perfezione da Flavio Insinna, alla ghigliottina è arrivato il campione Rocco, che avevamo già potuto vedere qualche sera prima.

Ma, ieri sera, non è andata molto bene la sua performance, perché poco prima del gong finale per il tempo, ha deciso di cambiare la sua risposta iniziale.

Tutte e due però, non erano quelle corrette, perchè la prima era Serata, e poi ha segnato Sera.

Mentre la parola, che gli avrebbe permesso di portare il montepremi a casa era Pomeriggio, e Flavio Insinna, una volta scoperta la parola del campione ha detto in modo scherzoso:

“Sei andato troppo avanti nella giornata. Chiedo al notaio se ti scala qualcosa?”

Il campione Rocco, quindi non è riuscito a portarsi a casa il montepremi che aveva accumulato di ben 20.000 euro.

La battuta fatta da Flavio Insinna, ha cercato di sciogliere il momento che si era creato, di tensione, per via della doppia risposta, che aveva generato un po di caos, ma che era assolutamente nei tempi.

Il campione, ha anche commentato, poi una volta scoperta la parola corretta, che nel pomeriggio si addormente, e non conosce quali programmi ci sono in televisione.

Insomma, come sempre una puntata scoppiettante, che permette di far giocare a casa e divertire, alternando momenti di tensione, perchè se la risposta non arrivava entro il gong finale, sarebbe stata nulla.

E voi avevate scoperto quale era la parola corretta di ieri sera? Vi piace e seguite sempre l’Eredità?