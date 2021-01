Vediamo insieme che cosa ha confessato lei stessa, e per quale motivo tra Giulia De Lellis e Damante, non è ancora finito nulla.

Lei è una nota influencer, e da poco sta muovendo anche i suoi primi passi nel mondo del cinema, stiamo parlando di Giulia De Lellis.

Ma vediamo insieme, cosa stà succedendo nella sua vita sentimentale, dove sembra non essere assolutamente finita con l’ex fidanzato.

Giulia De Lellis scoop: con Damante non è finita, scopriamo il motivo

Come abbiamo detto è una nota influencer di originare romana, che con il passare del tempo ha affermato la sua immagine su Instagram e non solamente.

Giulia De Lellis, è diventata anche la testimonial, di una nota marca di intimo, e di vari prodotti.

Ha anche confessato, tramite il suo profilo social di Instagram, che da poco sta facendo la sua prima esperienza nel mondo del cinema, ed è davvero felice per quello che le sta succedendo.

Ma passiamo alla sua vita privata, qualche mese fa, Giulia era fidanzata, e lo è stata per molto tempo con Andrea Damante, ma tra di loro poi è stata messa la parola fine.

In questo momento, lei è fidanzata con un’altro ragazzo, il rampollo della famiglia Beretta, ed i due hanno pubblicato anche varie immagini insieme.

Ma nelle ultime ore, è successo qualcosa di davvero molto particolare, perché Giulia ha risposto a delle domande Vero o Falso, tramite Instagram.

Le è stato chiesto se tra lei ed Andrea Damante, i rapporti erano buoni, e lei ha dato una risposta affermativa, ma è andata anche oltre.

Alla successiva domanda, infatti le è stato chiesto se ancora sentiva il suo ex fidanzato, ed è anche questa volta ha detto di si.

In questo momento si è scatenato il mondo di internet, immaginando per quale motivo i due si sentano ancora.

C’è chi ha ipotizzato che fosse per il cagnolino Tommaso, che avevano preso insieme, mentre c’è anche chi spera in un loro riavvicinamento.

E voi cosa ne pensate? Per quale motivo Giulia De Lellis sente ancora Andrea Damanta, per il cagnolino Tommaso o per altro?