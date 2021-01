Hanno lasciato senza parole le dichiarazioni dell’attrice Brigitte Bardot che si è espressa sul Covid-19 e sul vaccino in modo decisamente insolito: ecco le sue parole nell’intervista per “Oggi”.

Brigitte Bardot è tornata nuovamente sotto i riflettori a causa delle sue recenti dichiarazioni che ha rilasciato in un’intervista per il settimanale rosa “Oggi” a proposito della pandemia di Covid-19. C’è molta attenzione infatti nelle ultime ore verso le sue parole che vanno in controtendenza rispetto all’opinione comune, come del resto l’attrice è solita fare. Ecco che cosa ha dichiarato rispetto alla pandemia da Coronavirus che sta facendo tremare il mondo intero da più di un anno a questa parte.

Ha parlato del Covid esprimendo il proprio pensiero, e in attimo si è trovata al centro della polemica. Sì, perché quello che Brigitte Bardot ha detto nell’intervista per il settimanale “Oggi” sulla pandemia da Coronavirus non è certo un’opinione comune e anzi trova molti pareri totalmente discordanti. La sua avrebbe dovuto essere una semplice intervista promozionale per promuovere la riedizione della propria biografia ed invece è diventata oggetto di un acceso dibattito proprio a causa delle sue frasi sulla pandemia.

Brigitte Bardot: le frasi scandalo

Inevitabile nel corso dell’intervista affrontare l’argomento ‘Covid – 19’ e proprio alla domanda su come l’attrice si protegga dal virus – data anche la sua età avanzata: la Bardot ha ormai 86 anni – lei ha risposto di non proteggersi in nessun modo. “Non ne ho bisogno perché non vedo nessuno: non saranno le capre a contagiarmi!“, ha affermato.

La stella del cinema infatti vive totalmente isolata nella sua “Madrague”, la villa di proprietà a Saint Tropez, una vera e propria residenza da eremita che la tiene lontano dalle scene e alla quale aveva addirittura dedicato una ballata.

“Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine“, ha aggiunto la Bardot, specificando come la natura, una volta scomparse le troppe persone in eccesso, si riprenderà in futuro i propri spazi: “Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti“.

Leggi anche -> Mara Maionchi, le sue condizioni dopo il Covid “mi sono sentita vecchia”

Leggi anche -> L’Eredità il campione cancella la risposta: Caos in diretta per Flavio Insinna

Affermazioni che decisamente hanno stupito tutti i lettori e che hanno lasciato a bocca aperta anche lo stesso intervistatore, che, non aspettandosi delle risposte del genere, ha allora deciso di approfondire l’argomento ‘Covid’ ponendole un’altra domanda sul tema. “Ma quindi il Covid è un bene?“, le ha chiesto. “Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare“, ha risposto la diva de “Il Disprezzo”.

Brigitte Bardot ha lasciato così stupefatti la stampa e i lettori confermandosi, ancora una volta, una voce decisamente fuori dal coro.