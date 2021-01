Raffaella Fico, bellezza disarmante affacciata al balcone: “Sei come Sophia Loren”

Raffaella Fico ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato le emozioni di tantissimi follower, con dediche anche molto impegnative

La showgirl ha stupito il web con una foto che ha messo in evidenza tutta la sua estrema bellezza, quella che nel corso di tutti questi anni ha fatto innamorare migliaia di fan anche sul web. Soprattutto quelli di Instagram hanno potuto apprezzare uno scatto che ha fatto emergere la fortissima sensualità della ex di Mario Balotelli che anno dopo anno sembra ringiovanire sempre più, con la sua bellezza estrema che lascia senza parole. Dopo una breve relazione con Giulio Fratini che aveva fatto sognare i follower per tutta l’estate, adesso la bellezza partenopea è tornata single, con i follower che hanno potuto apprezzarla in tutta la sua perfezione che incanta. Tantissime le foto ed i video che dal suo profilo hanno fatto innamorare migliaia di suoi fan, che spesso non si trattengono e si lasciano andare in commenti che confermano la passione nei suoi confronti.

Raffaella Fico ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha fatto scomodare paragoni impegnativi nei suoi confronti. “Sei come Sophia Loren” ha scritto qualcuno, forse esagerando. Un paragone azzardatissimo che probabilmente anche la diretta interessata avrà ritenuto eccessivo. Anche se c’è da dire che la sua bellezza continua a far innamorare tantissimi follower che, Loren a parte, si dicono davvero pazzi di lei. Adesso che è anche single il mondo del gossip si interroga su quale potrebbe essere la sua nuova fiamma. Intanto il post con la bellezza partenopea affacciata da un balcone, con un ampia scollatura in evidenza, ha fatto in pochi minuti il giro del web. Scatto che abbiamo pubblicato sotto, con i commenti che lasciamo come sempre a voi. Cosa ne pensate di questo paragone con la Loren per la showgirl? Esagerato o no?