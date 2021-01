Claudia Ruggeri, incidente bollente mentre scende dall’auto: “Si vede tutto”

Claudia Ruggeri ha postato una foto su Instagram che ha mostrato un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Le reazioni dei fan

La “Miss” di Avanti un Altro sempre più irresistibile sui social. Ormai da mesi i follower di Instagram sono abituati a vedere la showgirl senza limiti, con scatti che mettono in risalto la sua forte sensualità. Curve bollenti che scatenano le fantasie dei fan, sempre più senza parole di fronte ad uno dei personaggi più seguiti. Il pubblico non vede l’ora di poter riammirare non solo lei, ma anche altre bellezze come Maria Mazza Sara Croce e Laura Cremaschi nella trasmissione di Paolo Bonolis. Che quest’anno partirà con un po’ di ritardo rispetto al passato. Infatti la prima puntata è prevista per l’8 marzo, con la fine del Grande Fratello Vip. Intanto le registrazioni del programma vanno avanti, e le protagoniste del game show continuano a dare dettagli ai follower. Invitandoli ad attendere l’inizio della nuova stagione.

Claudia Ruggeri ha voluto informare i follower sull’inizio di Avanti un Altro. Lo show di Paolo Bonolis si fa attendere, ma da quello che si può vedere sui social si può dire che ne vale veramente la pena. Infatti non solo la bella showgirl romana ma anche le sue colleghe appaiono in grande spolvero, mostrando spesso curve da capogiro che infiammano il web. Una delle protagoniste assolute del programma, ma anche di Instagram, è sicuramente la “Miss”. La cognata di Bonolis ha pubblicato nelle scorse ore un post che non è passato inosservato. Come al solito la sua bellezza e la forte sensualità sono emerse, con un dettaglio bollente che non è passato in secondo piano. Uscendo dalla sua auto, la giacca di pelle si è aperta, mostrando sia la scollatura evidente che le gambe in primo piano. Post che ha esaltato il web e follower che si sono scatenati in commenti e like che hanno raggiunto numeri record. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.