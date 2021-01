Antonella Mosetti, l’intimo trasparente che scatena il web: “Sogno proibito”

Antonella Mosetti ha scatenato il web con un video che ha mostrato la sua perfezione fisica e delle curve bollenti che fanno impazzire i fan

La showgirl ha scatenato Instagram con una serie di post che hanno messo in evidenza le sue qualità fisiche non indifferenti. Bella e sensuale come sempre, specialmente in un video ha fatto perdere la testa ai suoi fan che stravedono per le sue curve e per la forte sensualità che traspare in ogni post pubblicato. Da qualche settimana i suoi numeri, sempre altissimi, hanno avuto una certa impennata tra like e commenti che hanno esaltato la sua personalità. Spesso al centro dell’attenzione anche per le sue uscite pubbliche, durante l’estate è finita in una polemica fortissima per delle dichiarazioni infelici che volevano difendere l’amico Flavio Briatore. Da quel momento la bellezza romana ha preferito mostrare più di se stessa esprimendosi meno sui temi di attualità, soprattutto sui social, dove tra l’altro rimane tra i personaggi più seguiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Antonella Mosetti è infatti una regina del web. Tanti i post che riescono a raccogliere risultati straordinari in termini di like e commenti, con il successo che per lei rimane una costante su Instagram. Proprio quello che è accaduto con un video (postato sotto) che ha messo in risalto le sue qualità fisiche non indifferenti. Immagini che hanno lasciato senza fiato i follower, con la scollatura che ha messo in risalto le sue curve bollenti. Insomma, l’intimo trasparente non ha contenuto proprio niente, potendo dire che anche stavolta per i follower non c’è stato spazio per l’immaginazione. Post che lasciamo commentare a voi anche stavolta, dopo il clamoroso successo che ha raccolto in queste ore, insieme ad altre foto che come sempre hanno messo in risalto la sua forte sensualità. Anche per voi la showgirl romana rimane tra le bellezze principali della televisione?