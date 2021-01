Paola Di Benedetto, il vestito non copre nulla: curve da a perdere il fiato

Paola Di Benedetto ha regalato un post bollente ai follower di Instagram che sono rimasti senza parole davanti alla sua perfezione fisica

Una foto che ha messo in risalto le sue curve bollenti, ma anche una bellezza unica e una sensualità che lascia senza fiato. Insomma, uno scatto che i fan hanno definito irresistibile quello dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin e trionfatrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Per lei il 2021 è cominciato nel segno dell’anno precedente, con il successo che continua a sorriderle e che la proietta di diritto tra i personaggi più seguiti del momento anche sui social.

Non sono una novità infatti per lei i clamorosi consensi tra like e commenti che arrivano con una forte frequenza. Anche nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo il successo è stato clamoroso, con i suoi ammiratori che hanno gradito le sue curve ben in evidenza e che non sono passate inosservate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto resta uno dei personaggi più seguiti anche sui social. La sua affermazione nella scorsa edizione del GF Vip è stata un trionfo inaspettato per tutti. Profilo basso all’inizio, la sua escalation verso la vittoria è stata una immensa gratificazione personale per lei che era entrata in punta di piedi nel reality. Dalla sua uscita poi ci sono stati altri consensi per lei. A confermare il suo periodo felice anche la stabilità nella relazione con Federico Rossi.

I due infatti dopo la fine del primo lockdown hanno deciso di andare a vivere insieme, progettando anche nuovi scenari di vita insieme per il futuro. Come detto la showgirl sui social continua a mietere consensi, che la fanno apparire come una protagonista indiscussa. Nell’ultimo post (che abbiamo condiviso sotto) ha mostrato le sue curve bollenti da un vestitino aderente che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione ai suoi follower. A voi i commenti.