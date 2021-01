Diletta Leotta, post sconvolgente in riva al mare: “Lo zoom pronto a partire”

Diletta Leotta sempre più protagonista sui social: la giornalista e conduttrice ha postato una foto su Instagram che ha lasciato senza parole

Da settimane al centro del gossip per via della sua presunta relazione con l’attore turco Can Yaman, la 29enne catanese non perde occasione per far parlare di sé con la presenza sui social, dove rimane uno dei personaggi pubblici più seguiti in assoluto. Scollature in evidenza e curve bollenti ormai da tempo fanno impazzire i follower di Instagram che vedono il lei la perfezione assoluta, una donna in grado di far perdere la testa insomma. Non è la prima volta che una sua foto o un video fanno il classico giro del web, anzi si può dire che per lei il successo su Instagram è garantito grazie ai tantissimi follower che la seguono con grande passione.

Nelle scorse ore ha fatto discutere una storia che l’ha mostrata stanca e pensierosa, come poche volte è stata vista sul web. Abituati ad ammirarla sorridente e pimpante i follower hanno pensato che qualcosa di strano in lei ci fosse. Ed il collegamento con l’attore turco è stato facile, forse anche banale. “Ma è veramente innamorata?” si sono chiesti in tanti. Risposta difficile da trovare adesso, anche perché come abbiamo già detto i diretti interessati non ci pensano ad esporsi, e al momento preferiscono non parlare della loro vita privata. Confermando forse indirettamente alle indiscrezioni sempre più pressanti sul loro conto.

Quello che pare sicuro è che Diletta Leotta e Can Yaman si sono visti in più di un occasione e che probabilmente qualcosa tra di loro è scattato. Che i due stiano insieme non si può ancora confermare, anche se tante persone, anche vicine all’attore turco, pare abbiano confermato la situazione. Il mondo del gossip in queste ore è in fermento, alla ricerca dell’indizio giusto che possa dare la conferma dell’amore tra i due. Intanto la bellezza siciliana continua a lanciare dei messaggi che secondo qualcuno confermerebbero la relazione, anche se al momento i follower non pensano troppo a quanto possa accadere tra loro.

E si limitano ad ammirare la giornalista e conduttrice nella sua forma smagliante, quella che le consente di riscuotere grandi successi su Instagram certificati da like e commenti che non si contano sotto i post che pubblica. Nell’ultimo postato in ordine di tempo è stata irresistibile per i follower che si sono lasciati andare in commenti, anche ironici, che hanno esaltato il suo personaggio ormai noto. “Siamo tutti pronti con lo zoom” hanno scritto in tanti, ad evidenziare le curve bollenti di uno scatto in riva al mare che riproponiamo sotto. “Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo” la didascalia alla foto che ha usato la bellezza siciliana. Che sia l’ennesimo messaggio lanciato per dare indizi sulla sua relazione con Can Yaman?