Belen Rodriguez è una “ragazza felice” su Instagram: non notate nulla di strano?

Belen Rodriguez al centro dell’attenzione su Instagram: la showgirl argentina ha postato una foto e un dettaglio non è sfuggito ai follower

Da settimane ormai il mondo del gossip è in fibrillazione per una notizia che sta catturando l’attenzione generale. Insieme a quella della presunta relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman, l’argomento più dibattuto nei salotti dell’intrattenimento televisivi resta quello della presunta gravidanza della showgirl argentina. La sua relazione con Antonino Spinalbese sembra andare avanti a gonfie vele, tanto che lei sembra aver messo definitivamente da parte anche i rancori verso l’ex Stefano De Martino.

I due non si sono lasciati molto bene, con veleni ed accuse reciproche non lenite nemmeno dalla presenza del piccolo Santiago, nato dall’amore della showgirl ed il conduttore napoletano. Scoccato l’amore con Spinalbese, l’attenzione si concentra su quello che rimane l’argomento del momento: “La sorella di Cecilia è in dolce attesa?”. Domanda che ormai in tanti si fanno, con le prime conferme che arrivano lentamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez intanto cerca di sviare i follower di Instagram con una serie di scatti che posta su Instagram. La showgirl sembra divertirsi con foto che mettono in risalto di volta in volta la sua forma fisica. Le reazioni puntualmente sono tante, tra chi pensa che quelli che lancia siano messaggi a confermare la sua prossima maternità e chi invece crede che una foto non possa dire troppo. Anche perché si potrebbe trattare di scatti di tempo fa e che non rappresentano la situazione attuale. Insomma, la discussione resta aperta come sempre e le opinioni sono tante.

Nell’ultimo post che la showgirl ha postato sulla sua pagina Instagram, è apparsa in grandissima forma, senza un filo di pancia e con una sensualità straordinaria che ha fatto innamorare i follower. Che hanno commentato come sempre con entusiasmo, anche con qualche battuta. “Ragazza felice” ha scritto lei. Un follower ha risposto prontamente: “Saranno gli ormoni”. Tanti altri hanno esaltato la sua bellezza e sensualità, anche se il tema forte è restato quello della gravidanza. Lei, come del resto Spinalbese, non ha aperto l’argomento, anche se voci insistenti invece parlano di maternità quasi certa per l’argentina.