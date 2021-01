Fabrizio Corona e Asia Argento a “Esagerati”: “Lo spettacolo continua”

Cosa sta accadendo tra Fabrizio Corona e Asia Argento? I due ieri sera hanno trascorso una serata insieme decisamente a “luci rosse”

Dopo le foto bollenti postato da Asia Argento e Fabrizio Corona ieri sera, dal web in tanti si chiedono cosa sta accadendo tra i due. Inoltre, c’è da dire l’ex re dei paparazzi tra poche settimane dovrebbe convolare a nozze con Lia, e questo bacio con l’attrice sta creando scandalo. Qual’è la verità? Ma sopratutto cosa c’è tra Asia e Fabrizio?

Fabrizio Corona e Asia Argento: baci, coccole e passione

Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme. La coppia ieri sera, a sorpresa, ha trascorso una serata piacevole, e attraverso una serie di foto e stories su Instagram hanno riacceso il gossip.

L’attrice e l’ex re dei paparazzi hanno mostrato il loro affiatamento, tra coccole, baci e scatti a luci rosse. Il primo a condividere gli scatti è stato Corona dove ha dedicato anche parole affettuose e importanti all’amica.

Cosa stia accadendo tra i due non è dato saperlo, ma per ora non è da escludere nessun ritorno di fiamma. In molti ricorderanno che Asia e Fabrizio hanno avuto una breve relazione la scorsa estate e chissà se abbiano deciso di riprovarci.

Una serie di foto e stories confermerebbero un presunto ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La coppia, ieri sera è stata insieme tutta la serata e in loro compagnia anche la figlia dell’attrice.

A distanza di tempo, dallo scoop del settimanale Chi, la figlia di Dario Argento e l’ex re dei paparazzi sono tornati a mostrarsi insieme. Asia ha pubblicato la foto del bacio sulle labbra scrivendo “Celebrate”. Nel giro di pochi minuti, il profilo di entrambi è stato riempito di commenti e like.

Da un lato qualcuno spera in un ritorno, in quanto molto simili, dall’altro invece, molti utenti hanno sottolineato il fatto che seppur si siano scambiati dei baci ciò non significa che sono una coppia. Intanto, il dubbio resta!.