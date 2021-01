Fabrizio Corona cambia idea e dopo una prima smentita, dichiara di voler sposare l’imprenditrice cinquantenne Pia Del Grosso. Ecco i dettagli del grande giorno.

Il mistero sul presunto matrimonio tra Fabrizio Corona e Pasqualina Del Grosso si infittisce. Appena uscita la notizia l’ex manager aveva categoricamente smentito tutto e negato ogni coinvolgimento sentimentale con la Del Grosso. Lei però aveva continuato i preparativi per il suo grande giorno e dopo l’affissione delle pubblicazioni era stata fotografata in una nota gioielleria francese nel centro di Milano alla ricerca delle fedi. Dopo mesi di silenzio è arrivata la conferma anche di Fabrizio Corona. Non si capisce cosa esattamente abbia fatto cambiare idea a Corona, ma come da lui stesso dichiarato convolerà a nozze con Pia nel 2021 e renderà pubblica la data il prossimo tre febbraio. Per Fabrizio si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello con la modella Nina Moric, dal quale è nato il figlio Carlos Maria. Nessuna dichiarazione sulla presunta relazione extraconiugale con Mariana Rodriguez. La modella e l’imprenditore erano stati avvistati più volte insieme ma nonostante questo Pia ha continuato i progetti per l’unione ufficiale con Corona. Intervistata aveva raccontato di non credere alle voci sui presunti tradimenti del futuro marito e di essere certa dei sentimenti del compagno e soprattutto dell’imminente matrimonio. Pia e Fabrizio si conoscono da più di 15 anni e dopo un iniziale rapporto lavorativo la relazione è sfociata in una storia d’amore che durerebbe dal 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Ci sono stati molti dubbi sul presunto matrimonio dati dal fatto che la relazione è stata tenuta segreta per diversi anni, ma oggi le parole della Del Grosso risultano veritiere, Corona ha ceduto e finalmente diventeranno marito e moglie. In questi giorni però Fabrizio ha reso nota un’altra notizia sulla sua salute che potrebbe distrarre la coppia dai preparativi del grande giorno.

L’ex manager ha raccontato di avere un problema di congiuntivite cronica agli occhi che potrebbe portarlo alla cecità. Secondo Corona la causa della malattia sarebbe una macumba lanciata da qualche suo nemico.