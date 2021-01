Non è passato inosservato il commento poi cancellato di Filippo Nardi allo sfogo di Maria Teresa Ruta nella casa del GF Vip, e sui social è scoppiata la polemica. Ecco che cosa è successo.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5 sta facendo molto chiacchierare sia all’interno che fuori dalla Casa e anche Filippo Nardi è voluto intervenire sulla questione, con un commento poco carino sui social che l’uomo ha cancellato poco dopo.

Ma l’infelice giudizio non è certo passato inosservato agli occhi dei fan più attenti che hanno ‘screenshottato’ e diffuso il suo commento sul crollo emotivo della concorrente, creando così una grande polemica. Ecco che cosa è successo.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta

Sta facendo velocemente il giro del web il video contenente il crollo emotivo che Maria Teresa Ruta ha avuto nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 5, e l’episodio sta scatenando anche ogni tipo di commento da parte degli utenti dei social, che usano spesso Twitter per commentare ciò che avviene tra le quattro mura della Casa più spiata d’Italia, seguendone le dinamiche interne e i legami e litigi tra i concorrenti.

La posizione più condivisa è quella che prende le parti della ex moglie di Amedeo Goria, scoppiata in una crisi emotiva dopo una discussione decisamente accesa con Cecilia Capriotti. Anche se con quest’ultima Maria Teresa ruta si è chiarita subito, una volta terminato il litigio, sui social si è andato avanti a parlare di quanto accaduto e ancora si prosegue.

Filippo Nardi dice la sua sullo sfogo di Maria Teresa Ruta

Sulla vicenda si è voluto esprimere anche Filippo Nardi, che ha detto la sua tramite un commento sotto ad un video che contiene proprio il momento dello sfogo della Ruta, cancellando però poco dopo il commento.

Nardi è ormai noto per essere una ‘testa calda’, e proprio dei commenti inopportuni su Maria Teresa gli erano costati la sua espulsione immediata, dopo soli pochi giorni di permanenza nel reality. Nardi la aveva attaccata pesantemente, proponendo ai coinquilini di farle uno scherzo a sfondo sessuale. Non solo, anche alcune parole che aveva pronunciato su di lei avevano fatto molto discutere: “Per me lei è borderline, ok che io non sono un medico, ma per me è così. Una Borderline, sì, anche psicosi probabilmente“, aveva detto, riferendosi proprio a certi suoi atteggiamenti esuberanti o sopra le righe. Dopo la sua squalifica per l’atteggiamento scorretto e le sue recentissime scuse pubbliche al programma di Barbara D’Urso “Domenica Live” la situazione sembrava essersi calmata ed invece il suo commento ha alimentato la polemica che ha ritirato fuori l’atteggiamento che a Nardi era costato l’abbandono del reality.

Filippo Nardi: le sue parole nel commento

Il video in questione è quello pubblicato dalla pagina Instagram “Indifferenza Astrale”, nel quale appunto viene mostrata Maria Teresa Ruta alle prese con il crollo emotivo. Tanti i commenti tra cui spunta quello di Filippo Nardi. “Borderline?“, ha commentato, confermando come, forse, da tutto ciò che è successo abbia imparato gran poco: era stato proprio quel termine a causare la sua squalifica dal GF Vip 5.

La reazione dei social

Tantissimi i fan del reality show di Canale 5 che su Twitter si sono scatenati contro il dj 51enne. A poco infatti è servito cancellare il commento: i follower che sono rousciti a catturare con una schermata le sue parole offensive hanno poi diffuso in rete le immagini contenenti le sue parole e la polemica è continuata.

Al momento Nardi non si è ancora espresso, ma i fan della Ruta si aspettano delle rinnovate scuse per il suo gesto per l’ennesima volta poco carino nei confronti della donna.

Stavo pensando che proprio oggi Guenda in diretta raccontava che di recente aveva preso un caffè con Filippo come segnale distensivo per chiudere la questione.

Guenda era meglio se glielo buttavi addosso, bollente.#gfvip #iostoconmtr pic.twitter.com/VLMCUoYoaj — Battitrice Libera (@rainbow20202020) January 12, 2021