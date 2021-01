GF Vip, scontro tra Gregoraci, Pretelli e Giulia Salemi: arriva una diffida

Elisabetta Gregoraci fa irruzione nella Casa del GF Vip e si scatena il caos: toni accesi con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, e l’ex moglie di Flavio Briatore anche una diffida.

È stato uno degli interventi più attesi di questo Grande Fratello Vip 5 e finalmente è arrivato: nell’ultima puntata del GF Vip Elisabetta Gregoraci è entrata nella Casa per un confronto diretto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la neo coppia formata poco dopo la sua uscita dal reality.

Dopo aver superato la delusione derivata proprio da Elisabetta, l’ex velino di Striscia la Notizia pare aver ritrovato la serenità tra le braccia di Giulia Salemi, che sembra corrispondere il suo amore. Ma non tutti sono convinti della sincerità del sentimento tra i due, tra cui anche Elisabetta stessa, che in puntata è intervenuta parlando con entrambi e chiarendo una volta per tutte la sua posizione. Ecco che cosa è successo tra il ‘triangolo’ più chiacchierato di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci torna nella Casa

Ha di nuovo varcato la soglia della famosa porta rossa della Casa Elisabetta Gregoraci dopo più di un mese dalla sua uscita, ma questa volta non come concorrente bensì come “ospite”, che sia questo gradito o meno. Il motivo del suo ritorno è la volontà di chiarire con due concorrenti ancora in gara ai quali la Gregoraci spesso è accostata: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno infatti iniziato una love story che cresce ogni giorno sempre di più tra le mura della Casa del reality. E fin qui tutto nella norma, se non fosse che Pierpaolo è accusato da un vero e proprio esercito di fan della Gregoraci di essere falso, in quanto dell’amicizia speciale che lo ha legato i primi mesi ad Elisabetta, nel momento in cui questa è uscita, sembra che Pierpaolo se ne sia completamente dimenticato.

“È come se non me ne fossi mai andata via“, ha detto ironica la Gregoraci, commentando il fatto che anche se è ormai passato un mese dalla sua uscita il suo nome è ancora sulla bocca di tutti nella casa, in particolare di Pierpaolo e di Giulia.

Prima di entrare nella Casa, EliGreg ha anche rivelato al conduttore Alfonso Signorini: “Penso che il pubblico ci sia rimasto male perché ha visto determinate cose, perché è ovvio che il rapporto è completamente diverso“, facendo un paragone con ciò che era successo a lei con Pretelli e ciò che invece sta succedendo alla Salemi, lasciandosi scappare che è un “copia e incolla”.

Dalla sua Pretelli, ancora prima di incontrare la donna, si è giustificato: “Per 80 giorni ho provato a strapparle un bacio e non è successo mai nulla, cosa avrei dovuto fare?” e, riguardo alle parole che aveva detto ad Elisabetta: “Il mio ‘mi manchi’ era era un ‘mi manchi’ da amico, quando Eli è andata via tra noi ormai c’era solo amicizia perché era la persona a me più vicina qua dentro“.

Elisabetta Gregoraci: il confronto con Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci da lontano ha iniziato il suo discorso con un commento pungente: “Con tanti letti liberi si sono scambiati effusioni proprio in un quello dove c’è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta“, ha infatti detto.

Poi Pierpaolo la ha raggiunta, per poter così parlare faccia a faccia.

Il discorso tra i due è stato molto sentito, ed Elisabetta ci ha tenuto a fargli sapere di non aver parlato di nessuno fuori dalla casa e di aver parlato di lui solo in un’occasione, dicendo solo cose belle: “Non è nel mio interesse parlare di te o di quello che fai in casa, non avere questo tipo di timore“, gli ha infatti detto.

Elisabetta Gregoraci: il confronto con Giulia Salemi

Alfonso Signorini poi ha chiamato a sorpresa Giulia Salemi, che ha ‘dato il cambio’ a Pretelli nel confronto con Elisabetta. E così è iniziato lo scontro tra le due: “Tu mi tiri spesso in ballo, hai parlato troppe volte della mia vita privata e sai bene che ogni parola qui è amplificata fuori“, ha iniziato a dirle la Gregoraci, continuando: “Hai tirato fuori delle cose sul mio conto. Insinuazioni sulla mia vita privata, tante battutine, c’è una lista lunghissima“.

E poi arriva la frase inaspettata: “Marcello (l’avvocato della Gregoraci) ti farà avere tutta una serie di cose, non ti preoccupare“. La Salemi ha quindi replicato: “Ah mi hai diffidato? Adoro!“.

A chiudere la discussione ci pensa Elisabetta che le ha augurato di godersi il più possibile la sua esperienza all’interno del Grande Fratello e ha così terminato il suo intervento.