Giulia Salemi: un vecchio video fa discutere “con Pierpaolo no, è l’ex di una mia amica”

Spunta sul web un vecchio video di Giulia Salemi in cui nega di volere una relazione con Pierpaolo, soprattutto perché la sua ex fidanzata, Ariadna, è una sua amica, è polemica sul web “falsa”, ecco cosa è successo

Giulia Salemi ancora una volta al centro di una polemica, questa volta sembra averla combinata grossa, la modella italo-persiana poco prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip ha rilasciato un’intervista in diretta streaming con Casa Chi, in cui ha confessato di non voler avere relazioni all’interno del reality e soprattutto di non volere avere a che fare con Pierpaolo Pretelli, essendo l’ex fidanzato di una sua cara amica, scopriamo cosa è successo.

“Con Pierpaolo no, è l’ex di Ariadna che è una mia amica”. Questo video di Giulia Salemi prima di entrare nella casa è finito al centro del gossip #gfvip pic.twitter.com/1vBSe7koPh — disagiotv (@disagio_tv) January 4, 2021

Leggi anche->Gf Vip: Zorzi nella bufera, spuntano due ex che si contendono il Gieffino

Il video in questione risale a poco prima del suo ingresso nel programma, Giulia, come tutti i concorrenti, si è sottoposta a un’intervista con Gabriele Parpiglia in cui le ha chiesto alla Salemi con chi tra Andrea Zelletta, Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli avrebbe voluto avere un flirt all’interno della casa più spiata d’Italia, la web influencer ha prontamente risposto “ma ragazzi cosa avete, l’ormone a palla?” tendando di sviare il discorso ha anche aggiunto “no Pierpaolo lo conosco già, è l’ex di Ariadna, che è una mia amica“, ovviamente il video ha fatto subito il giro del web e Giulia è stata subito sommersa dalle critiche, visto che la vippona non è riuscita a resistere alle avance dell’ex velino costruendo con lui, soprattutto negli ultimi giorni, una sorta di relazione amorosa.

Giulia e Pierpaolo tra baci appassionati sotto le coperte e carezze affettuose sembrano essere a tutti gli effetti una nuova coppia e per questo motivo, la Salemi, è finita al centro di una polemica, avendo dichiarato di non voler avere nessun tipo di relazione con l’ex di una sua cara amica, Ariadna che oltre ad essere l’ex fidanzata di Pretelli è anche la madre di suo figlio. Le critiche sono arrivate sia dai telespettatori ma anche dagli inquilini della casa, i quali non hanno preso bene questa nuova storia d’amore dichiarando che il loro rapporto sembra essere un copia incolla dell’amicizia speciale tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci.

Leggi anche->GF Vip Maria Teresa va in crisi e si accascia per terra: il doloroso motivo

Vedremo se Alfonso Signorini mostrerà questo video ai diretti interessati e scopriremo che razione avrà Pretelli nel vedere le dichiarazione scioccanti della sua nuova fiamma.