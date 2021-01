Vediamo insieme quale famosa ex tronista del programma Uomini e Donne è finita in ospedale, e quali sono le sue reali condizioni.

Il programma Uomini e Donne è sempre molto amato e seguito, ed anche chi ha partecipato in passato resta nel cuore di moltissimi spettatori.

Vediamo insieme, quale nota ex tronista ha avuto un problema di salute ed è stata trasportata in ospedale.

Uomini e Donne : Famosa ex tronista finisce in ospedale, svelate le su condizioni

La partecipazione della nota ragazza, come tronista è avvenuta insieme alla sorella, e tutte e due sono rimaste nel cuore di moltissimi telespettatori, anche perché hanno continuato la loro carriera nel mondo della televisione.

LEGGI ANCHE —> ANNA TATANGELO SVELATI GLI “INTIMI” MOTIVI DELLA ROTTURA CON GIGI D’ALESSIO

Stiamo parlando di Elga e Serena Enardu, che tramite il programma erano riuscite a trovare l’amore.

Ma come possiamo vedere dai loro profilo social, Elga, si è sentita poco bene ed è dovuta andare in ospedale, facendo preoccupare i suoi fan, e non solo.

La ragazza è stata dimessa dall’ospedale Universitario di Cagliari, dove si era recata, ed ha immediatamente tranquillizzato i suoi ammiratori dichiarando dalle stories di Instagram le seguenti parole:

LEGGI ANCHE —-> ALFONSO SIGNORINI ARRABBIATISSIMO FA UN ANNUNCIO CHE LASCIA SENZA PAROLE

“State tranquilli, sono una roccia e supererò anche questa”

Per il momento, però, ne lei ne tanto meno la sorella Serena, hanno indicato come mai la bella Elga sia dovuta ricorrere all’ospedale.

Nella storia si è vista anche la sorella, ma hanno solo tranquillizzato tutti, senza indicare nulla in più o qualche dettaglio che permettesse di capire cosa è accaduto.

Forse nei prossimi giorni, aggiorneranno i loro ammiratori con qualche dettaglio in più, o forse preferiscono tenere privato quello che è successo.

E voi cosa ne pensate della decisione presa dalle sorelle Enardu di non comunicare, per il momento, cosa è successo e perché , Elga si è recata in ospedale?