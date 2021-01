Alena Seredova risponde alla domanda su Ilaria D’Amico: “La delusione rimane sempre”

Alena Seredova ha risposto a delle domande di alcuni follower di Instagram tornando su un periodo non facile del suo recente passato. La risposta dell’attrice

Ripercorrere dei momenti difficili del recente passato, anche se le ferite sembrano ormai rimarginate, non è mai facile. Ma la 42enne di origini ceche non si è sottratta alle domande che i suoi follower hanno voluto porle su Instagram in queste festività natalizie. Toccando momenti complicati della sua vita e che l’hanno fatta soffrire. Il riferimento è alla separazione con Gianluigi Buffon, portiere della Juventus che ormai ha una relazione con Ilaria D’Amico. Sono stati i suoi fan ad aprire l’argomento e a ricercare una possibile sua reazione, andando a scavare in un passato che ormai lei dice di aver cancellato.

O quasi. Come sempre è emersa la sua gran classe e signorilità, quella di una donna ferita ma come sempre pacata nelle riflessioni, senza mai apparire volgare. Vediamo come ha risposto alle domande anche insidiose che i fan le hanno rivolto, ovviamente con oggetto la relazione tra Buffon e la D’Amico.

Alena Seredova anche in passato ha parlato di un argomento scottante senza uscire mai fuori dalle righe, senza volgarità mantenendo la sua calma che anche oggi viene apprezzata dai follower. Su Instagram è molto apprezzata dai follower che non perdono occasione per commentare i suoi post che ricevono spesso piogge di like e commenti. Oggi vive al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi una storia d’amore che le ha ridato serenità e voglia di ripartire dopo un periodo molto complicato. Madre per la terza volta, accudisce la piccola Vivienne Charlotte avuta dalla relazione con Nasi. Mentre gli altri due figli – David Lee e Thomas – li ha avuti dalla relazione con Buffon.

Su Instagram alcuni follower le hanno chiesto se avesse fatto gli auguri a Natale alla D’Amico visti che si è sempre più buoni. La sua risposta è stata “Io sono buona tutto l’anno, non miglioro di certo a Natale”. Una stoccata di gran classe, anche nella seconda risposta. Un follower le ha poi chiesto se l’avesse mai perdonata: “Il passaggio è sempre lungo, per tutti. Ma molto dipende dalla compagnia che uno si ritrova. Ma la delusione rimane”.