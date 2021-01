Gf Vip: Andrea Zelletta in lacrime, il gesto inaspettato della fidanzata Natalia

Gf Vip Andrea Zelletta non riesce a trattenere le lacrime, il gesto di Natalia Paragoni l’ha commosso, “noi più forti di tutto”, ecco cosa ha fatto la web influencer

Andrea Zelletta non riesce a contenere la gioia, dopo gli ultimi avvenimenti che l’hanno stravolto finalmente Zelletta sembra aver trovato la serenità, l’ex tronista ha passato una brutta settimana dopo aver scoperto di alcune voci che circolano su un presunto tradimento da parte della sua fidanzata Natalia, inizialmente Andrea aveva preso bene la notizia confermando di essere a conoscenza di alcuni dettagli, ma con il passare dei giorni è stato travolto dai dubbi dopo aver incontrato la sua compagna.

Il Gf Vip vedendo il suo stato d’animo ha chiesto alla sua fidanzata se volesse avere un confronto con Andrea sul presunto tradimento e lei oltre a non accettare l’invito ha anche diffidato il programma per fare in modo che non si parli più di questo argomento, Andrea sembrava aver preso abbastanza bene questa notizia confermando di aver piena fiducia nella sua fidanzata e che anche lui è d’accordo nel voler affrontare questo argomento privatamente.

Negli ultimi giorni Andrea è sembrato essere un po giù di morale, probabilmente Natalia vedendolo da casa ha voluto fargli una sorpresa, è riuscita a farlo commuovere con un gesto inaspettato mandando al suo fidanzato un aereo con un dolcissimo messaggio, scopriamo di cosa si tratta.

Natalia Paragoni: il gesto che ha fatto commuovere Andrea

Reazione di Andrea Croccantino Zelletta al suo aereo da parte di Natalia:#tzvip #sovip pic.twitter.com/d9STTX3M7W — ✨ r i f l e t t e n t e ✨ (@imalondonerr) January 7, 2021

Poche ore fa, dopo l’enorme discussione nei confronti della Paragoni, la modella ha voluto stupire il suo fidanzato, invandogli un messaggio tramite un aereo “Andrea, noi più forti di tutto. Ti amo, Naty” ovviamente Zelletta non ha potuto trattenere le lacrime di fronte a queste parole d’amore, segno che gli hanno fatto capire che Natalia è ancora innamorata di lui e per questo motivo ha tirato un sospiro di sollievo, mettendo a tacere le voci sul loro conto.

Naturalmente tutti i compagni di Andrea, come si vede dal video, sono rimasti sorpresi quanti lui di questo gesto, tanto da iniziare a cantare e a elogiare la ragazza, anche loro quindi approvano la relazione e non pensano che il tradimento ci sia stato.