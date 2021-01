Federica Lepanto, vincitrice nel 2015 del Grande Fratello, è ora incinta: l’annuncio ufficiale sul profilo social della madre lascia intendere una gravidanza in corso. Ecco le sue parole.

Federica Lepanto, ex gieffina ed ex concorrente di Temptation Island è incinta. L’annuncio appare però inaspettatamente sul profilo Instagram della madre e non sul suo, ecco perché ha stupito tutti.

Federica Lepanto è un volto ben noto per gli abituali telespettatori di Canale 5: non solo è conosciuta per aver vinto l’edizione del 2015 del Grande Fratello ma ha anche partecipato al reality Temptation Island quattro anni dopo, nelle vesti di “tentatrice”, raccogliendo tanti followers che negli anni sui social hanno continuato a seguirla.

La quattordicesima edizione del Grande Fratello, vinta da Federica, era l’ultima prima della versione introdotta solo nel 2016 con i vip (il Grande Fratello Vip) che ha poi affiancato le solite edizioni “storiche” con personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo.

Federica è adesso lontana dal mondo televisivo, ma è rimasta comunque molto attiva e seguita sui social: il suo profilo Instagram è attualmente seguito da ben 310mila follower.

Federica Lepanto: primo figlio per lei

La 27enne di origini salernitane è adesso incinta e si tratta del primo figlio per lei: le foto del pancione sono apparse su Instagram, ma, sorpresa, non sul suo profilo. A rendere nota la notizia infatti è stata la mamma Norma che, tramite un semplice post su Instagram, ha mostrato la pancia già visibile della figlia.

“Il più bel dono! Grazie Cuore!“, ha scritto affettuosamente riferendosi a Federica, che la renderà così presto nonna.

La lotta al Covid

Un periodo molto felice questo per Federica Lepanto, che ha trovato l’amore tra le braccia di Cristian Picilli, un uomo ben distante dal mondo dello spettacolo e che come lei proviene da Agropoli e lavora nell’ambito sanitario.

Federica infatti dopo la sua vittoria al Grande Fratello ha deciso di allontanarsi dal mondo dei reality e nonostante la sua partecipazione a Temptation Island è tornata a fare la sua vita di sempre, portando al termine il percorso di studi universitario intrapreso e laureandosi così come infermiera.

Come lei stessa ha raccontato via social, anche lei e il compagno come tutti i medici e gli infermieri hanno lottato in prima linea contro il Covid, che ha messo a dura prova gli ospedali italiani durante la prima ondata. Entrambi durante i mesi primaverili si sono ammalati, per fortuna senza arrivare mai ad avere sintomi gravi.

Il post della mamma di Federica Lepanto

È singolare come la notizia del bebè in arrivo sia trapelata prima sul profilo social della madre Norma piuttosto che su quello della influencer, e la scelta ha stupito tutti.

Sul profilo di Federica infatti non c’è alcuna comunicazione ufficiale del lieto evento, ma bastano i commenti della madre mentre in fotografia bacia il pancione della figlia per renderlo eloquente: “Il più bel dono!“, ha infatti scritto inequivocabilmente in didascalia.

Ancora non si sa quanto manca al parto e nemmeno il nome o il sesso del nascituro: non resta che aspettare per avere ulteriori aggiornamenti!