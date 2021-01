Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 volano gli insulti nella lite tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il web accusa: “È bodyshaming”.

Confronto decisamente frizzante, quello che è avvenuto durante l’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 5 tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Le due vip si sono trovate ad un faccia a faccia durante il quale Antonella si è lasciata scappare dei commenti poco carini sull’aspetto fisico di Samantha, facendo infuriare il web che adesso la accusa di bodyshaming. Ecco che cosa è successo.

Non è la prima volta che i due noti volti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono scontrate: tra la gieffina Samantha e l’opinionista Antonella infatti c’erano già stati degli screzi che avevano fatto molto parlare. Anche allora le due si erano “regalate” insulti reciproci, ma questa volta lo scontro nella trentunesima puntata del reality ha forse oltrepassato la soglia. A reagire sono stati anche i telespettatori, che sui social si sono scatenati commentando l’accaduto, focalizzandosi in particolare sulle parole di Antonella Elia, che partendo da delle accuse bonariamente ironiche è passata in breve tempo a delle vere e proprie offese dirette a Samantha.

La lite tra Samantha e Antonella

Il confronto è avvenuto nella Glass Room, dopo che il conduttore Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la Casa e chiesto a Samantha di rimanere da sola in salotto per raggiungere la sala nella quale era pronta per lei una “sorpresa”. Da dietro il vetro si è svelata poi l’identità dell’ospite: è Antonella Elia, che subito ha preso parola.

“Sei la regina dell’arroganza, complimenti“, ha iniziato carica il litigio la Elia, aggiungendo: “chi ti credi di essere, sto cavolo? Ma come ti permetti di dire certe cose su di me così“. La De Grenet è apparsa comunque calma, rispondendo tranquillamente alle accuse: “Pensa quello che vuoi, io mi permetto perché mi hai attaccata appena sono entrata”.

Samantha ha poi spiegato a Antonella che non le interessa quello che l’opinionista avrebbe potuto dire su di lei, in quanto si sente sicura di quello che è; tutto il resto è, appunto, un’opinione.

Ma questo non è bastato a calmare la Elia che ha continua ad inveire contro la gieffina e nel suo discorso si è riferita a lei come una “reginetta da Gorgonzola“.

Più volte inoltre è stata ripetuta verso la De Grenet una parola offensiva: “Ho davanti una str**za, ed è bellissimo darle della str**za, tu sei solo una str**za, una borgatara ripulita male“, le ha ripetuto infatti Antonella.

Poi sono arrivate le parole incriminate che hanno fatto infuriare i telespettatori da casa: “Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età“.

Le reazioni dei social

Inutile dire che sul web la reazione è arrivata immediata. Molti gli utenti che hanno commentato la lite tra le due, e le repliche sono state le più disparate: quelle di chi l’ha presa con ironia e di chi invece si è scagliato seriamente contro Antonella Elia, accusandola di aver fatto bodyshaming contro la De Grenet a causa del commento sul suo aspetto fisico, usato come un insulto. Ecco alcune tra le reazioni dei social

Nel 2021 ci si sta ancora lottando per poter essere semplicemente noi stesse senza alcuno stereotipo di bellezza indipendentemente dal peso e sentirci belle comunque, poi arriva NA ANTONELLA ELIA QUALSIASI DICENDO A SAMANTHA CHE È INGRASSATA a mo’ di offesaSEI VERGOGNOSA #gfivip — giuly (@oliva_giuly) January 4, 2021

#GFVIP in un momento così difficile in cui si predica solidarietà e fratellanza tra tutti… le parole di #antonellaelia sono solo un ‘no comment’ pieno di aggressività . — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) January 4, 2021

Che pessima #AntonellaElia! Fortuna che era dalla parte delle donne #GFvip — Roberta Ferrari (@robiiferrari) January 4, 2021