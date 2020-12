GF Vip, scoppia la rabbia di Samantha De Grenet: “Ti uccido” – ( VIDEO)

Samantha De Grenet perde le staffe al GF Vip. Lo showgirl dopo un litigio con Stefania Orlando si sfoga in giardino con Sonia Lorenzini e minaccia di morte la coinquilina. Provvedimento disciplinare in vista?

Quest’anno la casa del GF Vip è stata teatro di accese discussioni, ma fino a poco fa i coinquilini non erano ancora arrivati a minacce di morte. Dopo solo poche settimane dall’ingresso in casa Samantha De Grenet sembra essere arrivata alla soglia massima di sopportazione e dopo un litigio con Stefania Orlando, peraltro per futili motivi, è esplosa e ha minacciato di uccidere la coinquilina. Tutto è iniziato in cucina dove Stefania Orlandostava pulendo alcuni bicchieri una teglia. La bionda ha criticato come Samantha avesse lavato una teglia e da li è iniziato il litigio. Forse un pretesto per dimostrarsi una volta per tutte la reciproca antipatia. Secondo la Orlandi, Samantha è entrata nel reality in modo troppo irruento non adeguandosi agli equilibri della casa ma volendo imporre le sue regole. Il litigio è continuato per diversi minuti, durante i quali le due ex modelle non se le sono mandata a dire. Un pesante confronto nel quale dalle stoviglie le due sono passate a rinfacciarsi ogni genere di comportamento. Ma non è finita qui. Una volta calmati gli animi la De Grenet ha voluto sfogarsi in giardino con Sonia Lorenzini e qui è arrivata la frase shock. Samantha si è infuriata perché durante la discussione in cucina la Orlando l’ha rimproverata accusandola di stare dando un cattivo esempio al figlio che avrebbe potuto vederla da casa.

